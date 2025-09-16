RTVE traslada a la organización de Eurovisión que saldrá del festival si participa Israel

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha trasladado en las últimas horas a la organización de Eurovisión, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que propondrá la salida de España del festival musical en caso de que se mantenga la presencia de Israel en el certamen.

El Consejo de Administración de RTVE se reúne hoy y el presidente de la corporación ha incluido en el orden del día la renuncia de España a participar en el Festival de Eurovisión de 2026 en caso de que lo haga Israel, según han informado fuentes de la corporación a El Periódico, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN.

RTVE ya reclamó a la UER un debate sobre la presencia de Israel en el concurso europeo, pero el pasado julio la Asamblea General de la UER aplazó la votación a diciembre. En aquella cita se incluyó además una cláusula en el festival, por la que permitía a todos los países miembros renunciar a su participación hasta entonces, y se garantizaba la devolución de la cuota económica aportada. Una forma de garantizar que los distintos estados puedan desistir de participar en caso de que Israel se mantenga como concursante. Una opción que hoy votará el Consejo de Administración de RTVE, con una mayoría progresista y donde hay cuatro miembros del PP, cinco del PSOE, dos de Sumar, uno de Podemos y uno de ERC, Junts y PNV, respectivamente.