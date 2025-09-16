RTVE traslada a la organización de Eurovisión que saldrá del festival si participa Israel
El presidente de la corporación pública, José Pablo López, incluye este asunto en el orden del día de la reunión del Consejo de Administración que se celebra hoy
Ana Cabanillas
El presidente de RTVE, José Pablo López, ha trasladado en las últimas horas a la organización de Eurovisión, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que propondrá la salida de España del festival musical en caso de que se mantenga la presencia de Israel en el certamen.
El Consejo de Administración de RTVE se reúne hoy y el presidente de la corporación ha incluido en el orden del día la renuncia de España a participar en el Festival de Eurovisión de 2026 en caso de que lo haga Israel, según han informado fuentes de la corporación a El Periódico, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN.
RTVE ya reclamó a la UER un debate sobre la presencia de Israel en el concurso europeo, pero el pasado julio la Asamblea General de la UER aplazó la votación a diciembre. En aquella cita se incluyó además una cláusula en el festival, por la que permitía a todos los países miembros renunciar a su participación hasta entonces, y se garantizaba la devolución de la cuota económica aportada. Una forma de garantizar que los distintos estados puedan desistir de participar en caso de que Israel se mantenga como concursante. Una opción que hoy votará el Consejo de Administración de RTVE, con una mayoría progresista y donde hay cuatro miembros del PP, cinco del PSOE, dos de Sumar, uno de Podemos y uno de ERC, Junts y PNV, respectivamente.
- Negocios pioneros en barrios de A Coruña: 'Vi a niños subir al bus en su primer día de cole y ahora son universitarios
- El primer negocio de Xuxán se prepara para abrir: «Es un barrio joven con muchísimo potencial»
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- Generosidad máxima en Pasapalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos
- Este pueblo costero de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- Ni Combarro ni Allariz: este es el pueblo medieval que tienes que visitar en Galicia
- Cortes de tráfico en la autopista A Coruña-Carballo: así afectarán a los conductores
- Así es el 'multirrestaurante oculto' de A Coruña: seis cocinas diferentes para ponerte las botas