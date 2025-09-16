‘The Witcher’ regresa a Netflix el 30 de octubre con su cuarta temporada
Liam Hemsworth se pone en la piel de Geralt de Rivia tras la marcha de la serie del actor británico Henry Cavill
Rodrigo paz
Tras una tercera temporada con final de infarto en la que el actor británico Henry Cavill colgó su medallón de brujo al despedir a su personaje de Geralt de Rivia, The Witcher regresa a Netflix el próximo 30 de octubre con una nueva entrega cargada de acción, intriga y, sobre todo, monstruos. En ella, ahora que todos los conflictos del Continente se han convertido en una guerra en toda regla, seguiremos una vez más las aventuras de Geralt de Rivia. Eso sí, el apático brujo lucirá nuevo rostro a partir de esta cuarta entrega tras la marcha de la serie de Henry Cavill. Su sustituto no será otro que Liam Hemsworth, al que ya podemos ver en la piel del legendario brujo de la Escuela del Lobo tras la publicación del tráiler de la cuarta temporada, que muestra a algunos de los monstruos que se interpondrán en la búsqueda de su protegida, Ciri (Freya Allan), que ha decidido esconderse tras conocer la oscura realidad de sus poderes apocalípticos.
Tampoco faltarán en esta nueva temporada personajes tan queridos del universo The Witcher como el desvergonzado bardo Jaskier (Joey Batey) o la introvertida, intuitiva, pensante y juiciosa maga Yennefer (Anya Chalotra).
- Negocios pioneros en barrios de A Coruña: 'Vi a niños subir al bus en su primer día de cole y ahora son universitarios
- El primer negocio de Xuxán se prepara para abrir: «Es un barrio joven con muchísimo potencial»
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- Generosidad máxima en Pasapalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos
- Este pueblo costero de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- Ni Combarro ni Allariz: este es el pueblo medieval que tienes que visitar en Galicia
- Cortes de tráfico en la autopista A Coruña-Carballo: así afectarán a los conductores
- Así es el 'multirrestaurante oculto' de A Coruña: seis cocinas diferentes para ponerte las botas