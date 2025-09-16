‘The Witcher’ regresa a Netflix el 30 de octubre con su cuarta temporada

Tras una tercera temporada con final de infarto en la que el actor británico Henry Cavill colgó su medallón de brujo al despedir a su personaje de Geralt de Rivia, The Witcher regresa a Netflix el próximo 30 de octubre con una nueva entrega cargada de acción, intriga y, sobre todo, monstruos. En ella, ahora que todos los conflictos del Continente se han convertido en una guerra en toda regla, seguiremos una vez más las aventuras de Geralt de Rivia. Eso sí, el apático brujo lucirá nuevo rostro a partir de esta cuarta entrega tras la marcha de la serie de Henry Cavill. Su sustituto no será otro que Liam Hemsworth, al que ya podemos ver en la piel del legendario brujo de la Escuela del Lobo tras la publicación del tráiler de la cuarta temporada, que muestra a algunos de los monstruos que se interpondrán en la búsqueda de su protegida, Ciri (Freya Allan), que ha decidido esconderse tras conocer la oscura realidad de sus poderes apocalípticos.

Tampoco faltarán en esta nueva temporada personajes tan queridos del universo The Witcher como el desvergonzado bardo Jaskier (Joey Batey) o la introvertida, intuitiva, pensante y juiciosa maga Yennefer (Anya Chalotra).