‘San Simón’, única película en gallego en el Festival de Cine de San Sebastián

«Trouxéronnos á illa na madrugada do día 15. A pequena motora que nos levaba cruzou a ría en silencio. O medo torturábanos a todos», con este impactante testimonio arranca el nuevo tráiler —publicado ayer— de San Simón, el filme en blanco y negro de Miguel Ángel Delgado que narra, tras más de cuatro años de investigación, la historia del campo de concentración que se creó en la pequeña isla gallega de San Simón poco después de la fallida sublevación militar de julio de 1936, concretamente el 15 de octubre de aquel fatídico año.

Estas nuevas escenas salen a la luz, curiosamente, la misma semana que marca el inicio del Festival de Cine de San Sebastián, certamen que se celebra este año del 19 al 27 de septiembre y en el que Miguel Ángel Delgado presentará este trabajo que recoge el destino de las casi 6.000 personas de toda España que fueron represaliadas durante los siete años que la isla de San Simón funcionó como campo de concentración y colonia penitenciaria franquista. Lo hará el próximo 25 de septiembre en la sección Made in Spain, poco antes de la llegada del proyecto a las salas de cine en el mes de octubre, convirtiéndose así en la única película en gallego que participará en la 73.ª edición del prestigioso festival donostiarra.

La película —que para su creador no deja de ser una metáfora de la inmensa prisión que quería crear el fascismo— se rodó en la propia isla de San Simón, pero también en lugares como la ETEA de Vigo, el Convento de Santa Clara de Pontevedra o A Cova da Moura, en el concello ourensano de Cenlle.

Familiares de presos

Asimismo, cabe destacar que el elenco de San Simón se trata de una mezcla de actores profesionales e intérpretes sin experiencia previa entre los que se encuentran Flako Estévez, Alexandro Bouzó, Guillermo Queiro, Ana Fontenla, Mª del Carmen Jorge, Manuel F. Landeiro, Lucía Amarelle, Javier Varela, Tatán, Darío Fernández y Andrés Giráldez.

También es especialmente reseñable que entre los miembros del equipo tanto artístico como técnico se encuentran hijos y nietos de personas que estuvieron recluidas en la colonia penitenciaria de San Simón, los cuales han ayudado enormemente a acercar esta historia que seguro que dará mucho de qué hablar en San Sebastián.