‘AGalega.gal’ programa unha sección ‘especial Oliver Laxe’
A corporación pública celebra así a selección de ‘Sirat’ como candidata española aos Óscar | Os filmes ‘O que arde’ e ‘Mimosas’ e o documental ‘O futuro é das cabras’ están xa dispoñibles
Con motivo da selección da película galega Sirat como candidata española aos Premios Oscar, a plataforma AGalega.gal ofrece unha sección especial dedicada ao seu director, Oliver Laxe, coas súas longametraxes O que arde e Mimosas e o documental O futuro é das cabras.
O que arde, gañadora de dous Premios Goya e do premio do xurado na sección Un certain regard de Cannes foi rodada nos montes dos Ancares e reflexiona sobre a problemática dos incendios forestais en Galicia e as relacións veciñais a partir da historia dun pirómano que volve á casa da súa nai despois de pasar polo cárcere. Amador Arias e Benedicta Sánchez son os protagonistas desta relación entre nai e fillo.
Pola súa parte, Mimosas, tamén premiada en Cannes, retrata unha viaxe que se converte nunha fazaña mística entre o amor e a fe. E, por último, O futuro é das cabras ofrece unha visión do futuro de Galicia a través dunha narrativa singular.
Deste xeito, os usuarios da plataforma dixital dos medios públicos poden achegarse ao traballo do cineasta galego, noticia estes días pola selección de Sirat, a súa última película, para representar a España na vindeira edición dos Óscar. A viaxe dun pai pola inmensidade do deserto marroquí para buscar a súa filla cruzará así o océano para competir en Hollywood, onde aínda deberá pasar dúas peneiras máis para chegar a ser candidata na gala que se celebrará nos Ánxeles o vindeiro 15 de marzo. A película era a favorita nunha terna que tamén incluía Romería, de Carla Simón, e Sorda, de Eva Libertad.
