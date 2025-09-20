Un anciano demanda a Bad Bunny por usar ‘La Casita’

Román Carrasco Delgado, un puertorriqueño de 84 años, ha demandado a Bad Bunny y las compañías asociadas a la producción de su álbum DeBí TiRAR MáS FOTos y exige una indemnización millonaria. El anciano acusa al cantante de usar su propiedad, conocida como La Casita más allá de lo que habían acordado: el cantante habría replicado la estructura original para más fines comerciales sin su consentimiento. El dueño de la construcción original ha puesto una demanda por seis millones contra el intérprete y sus productoras.

Durante toda la residencia de 30 conciertos que se han sucedido en los últimos tres meses, desde que comenzó el espectáculo No Me Quiero ir de Aquí, el pasado 11 de julio, actores, cantantes, deportistas y celebridades internacionales han visitado La Casita, donde se han desgañitado y bailado con las canciones del último disco del boricua, un homenaje a su tierra natal y a los que tuvieron que emigrar de ella.

En los documentos oficiales, Carrasco explica que solo habría permitido que se grabara un cortometraje, pero la fachada se ha vuelto un icono en publicidad del reciente material discográfico del artista; todo sin el consentimiento del señor Román. El anciano asegura que no comprendió los detalles por los que se le pagaron solo 5.200 dólares.