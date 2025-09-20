El Deseo cree que ‘Sirat’ puede conseguir el premio Óscar

La productora de El Deseo Esther García, que ayer recibió un Premio Donostiarra en la 73ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, cree «firmemente» que la película Sirat, del director gallego Oliver Laxe, seleccionada hace escasos días para representar a España en los Oscar, puede resultar premiada. En rueda de prensa en el certamen donostiarra, García, preguntada por la película que coproduce El Deseo, se ha mostrado convencida de que puede resultar ganadora en los Oscar, en primer lugar, porque es «diferente, moderna y atrapa al espectador, que una vez que se sienta en la butaca no puede despistarse porque te fija a la historia».

Además, ha señalado que, «probablemente muchas de las películas que llegan a competición son buenas», pero no basta con eso, sino que «hace falta que haya todo un soporte detrás luchando porque la película llegue». En este sentido, ha destacado que, «afortunadamente», el filme de Oliver Laxe fue comprado para EEUU en el Festival de Cannes, antes de ganar el Premio del Jurado en el certamen, por la distribuidora Neon. También ha añadido que «es imprescindible que los académicos sepan que queremos el Oscar y que vamos a luchar porque creemos que es el mayor premio posible en este momento».

Al respecto, ha señalado que ahora la Academia es «global» y tiene «un criterio mucho más joven y fresco que el que tenía antes, y Neón trabaja esto excepcionalmente». Asimismo, ha puesto en valor que Laxe tiene «una capacidad de comunicación realmente especial» con «un lenguaje único y personal» y una manera de transmitir que hace que «todas sus palabras son interesantes».