El presidente de RTVE alerta de que dejar participar a Israel daña a Eurovisión

El presidente de Radio Televisión Española (RTVE), José Pablo López, denunció el «daño inmenso» que supone para el festival de Eurovisión que la dirección de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) no tome ninguna decisión sobre la expulsión de Israel de este certamen. Diez días después de que el Consejo de Administración de RTVE tomara la decisión de que España no participe en el festival que se celebrará en Viena en 2026 si se mantiene la presencia de Israel, López ha explicado que RTVE, como presidente temporal del Grupo de Referencia de Eurovisión, ha enviado un informe a la UER para exigir la salida de Israel.

«Creo que ya era hora de romper el silencio existente dentro de la UER. [...] El daño que la dirección está provocando al festival es inmenso», dijo en la comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE. Además, recordó que en diciembre se realizará una votación en Ginebra donde participarán todas las televisiones públicas para decidir sobre la participación de Israel, aunque confía en que no haga falta llegar a ese punto «por la decisión de unos directivos que no han asumido sus responsabilidades».

López dejó claro que Eurovisión no es solo un concurso de canciones, sino que «la carga política es enorme» y, por lo tanto, se debe evitar que la televisión pública israelí, que «está apoyando las actuaciones del Ejército de Israel en Gaza», pueda ocupar un espacio en el festival. Además, ha admitido que retirarse del concurso «es una decisión que no es agradable», pero que no se puede seguir con «ciertos equilibrismos».

Preguntado sobre cómo actuará RTVE ante otros eventos en los que participe Israel, López explicó que en los eventos deportivos la televisión pública puede adquirir derechos de emisión, pero no tiene «ninguna responsabilidad en su organización» ni puede «impulsar ninguna medida». Eso sí, indicó que existe una regla no escrita en la retransmisión de eventos deportivos que es no emitir protestas cuando estas ocurran, pero que RTVE seguirá la doctrina empleada ante la Vuelta Ciclista a España, que ha sido trasmitir las protestas e informar, y que así lo harán en todos los eventos.

Vox amenaza con despidos: «Entraremos con motosierra o lanzallamas»

Al más puro estilo Javier Milei e, incluso, yendo más allá, el diputado de Vox Manuel Mariscal lanzó una amenaza a varios presentadores de RTVE en una comisión del Congreso. El dirigente de extrema derecha avisó de que si llegan al poder no les temblará la mano a la hora de despedir a media decena de presentadores. «Solo tendremos una duda y es si entramos a RTVE con motosierra o con lanzallamas», sentenció. «Los españoles están hartos de ver la sonrisa que se dibuja en la cara de Javier Ruiz, de Jesús Cintora, de Silvia Intxaurrondo, de Buenafuente y otros tantos. Sonríen, sí, porque se están llenando los bolsillos a manos llenas, mientras insultan, manipulan y mienten a los españoles, pero como dice el refranero español ‘el último que ríe, ríe mejor’ y el último que va a reír será el pueblo español», dijo Mariscal antes de avisar que esto ocurrirá cuando Vox llegue a RTVE y despida también a su presidente, José Pablo López. No es el primer aviso de Mariscal. El miércoles publicó un mensaje en la red social X en el que anunciaba que Mar Giró será «despedido fulminantemente» cuando Vox llegue a RTVE.