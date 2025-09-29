Muere un figurante durante el rodaje de la nueva película de Los Javis

Los Javis reciben un duro revés mientras grababan La bola negra, su nueva película. Uno de los figurantes, un hombre de 78 años, ha muerto después de tropezar y caer por las instalaciones en uno de edificios de la Universidad de Comillas. Los hechos se produjeron el 1 de septiembre, en una zona cerca del equipo de maquillaje, en el interior de uno de los edificios. La caída del figurante se produjo antes de grabar escenas, mientras se realizaban los preparativos y tras la caída, el hombre fue trasladado hasta el hospital, donde falleció días después.