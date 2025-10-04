A gran noite de «A miña gran cidade» na TVG con duas novas entregas ás 21.50 e ás 23 horas.
O xornalista galego descobre os recunchos da que foi a súa cidade ás irmás Salazar
R. V.
Este sábado é a gran noite de ‘A miña gran cidade’. A Televisión de Galicia emitirá ás 21:50 horas una nova entrega do programa co xornalista e escritor Manuel Jabois como anfitrión das Azúcar Moreno en Pontevedra e, seguidamente, ás 23:00 horas outro novo capítulo con Sergio Pazos como guía de Las Supremas de Móstoles en Ourense.
Pontevedra convértese no escenario dunha combinación tan improbable como irresistible: Manuel Jabois tratará de conquistar cos encantos da cidade a dúas convidadas de luxo, as irmás Encarna e Toñi Salazar, coñecidas en todo o mundo como Azúcar Moreno.
A priori, dúas formas de entender a vida ben distintas. El, galego xornalista afiado da prensa estatal; elas, un dúo histórico da música española con máis de 45 anos de carreira. Mais a conexión é inmediata. «Aos cinco segundos de velas dixen: que tías máis enrolladas», confesa Jabois. «Parece que o coñecemos de toda a vida», devolve Toñi.
«Pontevedra é para quedar»
«Sempre que hai unha cámara diante, póñome nervioso», confesa antes de comezar. Aínda que asegura coñecer ben a súa cidade, tamén admite que segue a perderse polas súas rúas. As Azúcar Moreno, pola súa parte, chegan con ganas de descubrila con calma: «Viaxamos por medio mundo e en realidade, de cada cidade, coñecemos o hotel e o escenario», din entre risas.
«Estamos motivadísimas, sentímonos moi cómodas aquí en Pontevedra», engaden ilusionadas.
A primeira parada é na praza de abastos. Para Jabois, se queremos «coñecer unha cidade é importante saber qué se move alí, cómo se comunica a xente, cómo se vende, qué se merca…». As irmás Salazar quedan fascinadas: «Namoramos do mercado, é como un debuxo».
Os veciños non tardan en recoñecelas, acércanse a falar e mesmo se arrancan a cantar. «O lugar é bonito pola xente!», comentan emocionadas. «É para estar agradecida a todos os pontevedreses, grazas de corazón. Aquí teñen dúas amigas para sempre», sentencian.
Na segunda experiencia, o trío percorre as rúas do casco histórico, dende a casa de Valle-Inclán ata a praza de Teucro. «Esta cidade ten historias en cada recuncho», explica o anfitrión.
O momento máis simpático chega cando entran nunha tenda local e proban roupa con entusiasmo. «Levámolo todo, imos poñelo nos concertos, que a xente o saiba!», proclaman as Azúcar Moreno. O seu anfitrión convídas e reivindica orgulloso que «hai que defender o comercio local de Pontevedra».
«É como se nos coñecésemos de toda a vida»
O percorrido segue pola Alameda e o parque das palmeiras, onde Jabois sorprende cunha anécdota histórica: «A finais do XIX, por aquí paseaban os pontevedreses, con tres carrís segundo a condición social de cada un». Encarna queda abraiada: «Non podo crer que houbese un carril para saber con quen podías facer amores e con quen non!».
A visita ás ruínas do Convento de Santo Domingo engade solemnidade e, mesmo alí, seguen recibindo agarimo popular e peticións de fotos. Mais o punto álxido chega á mesa. O anfitrión, que admite comer cedo («na casa podo facelo ás once e media»), leva as artistas ao restaurante As Campás, un dos seus recunchos máis queridos.
O menú abre cun polbo á feira, «o prato nacional», en palabras de Jabois. «A gastronomía fala moito do lugar», resume Encarna, mentres Toñi non se corta: «Hoxe comémolo todo». Entre pratos e confidencias, comparten tamén o que supón atopar galegos en Madrid ou españois no estranxeiro, «como ver un familiar», din elas.
«É como se nos coñecésemos de toda a vida», admite Jabois, xa plenamente conquistado pola súa complicidade.
Onde todo comezou
A visita marcha máis que mellor, salvando un detalle: o tempo. No contador quedan escasos minutos e aínda falta a última experiencia das Azúcar Moreno en Pontevedra. Antes de lanzarse a ela, comentan o transcurso da xornada, un día completo onde ambas partes recoñecen que naceu unha amizade.
«Falamos de cousas moi interesantes e persoais», confesa Encarna sobre as conversas con Jabois. «Se precisas unha psicóloga, chama as Azucre Moreno», bromean.
Como colofón, na derradeira experiencia Jabois leva as súas convidadas á redacción do Diario de Pontevedra, nunha homenaxe aos seus albores como xornalista. Aínda que 15 anos nesa redacción son algo máis que uns comezos, son media vida.
«Sempre é moi emocionante. De súpeto teño 20 anos, percorrendo ese corredor, chegando á redacción, indo á miña cadeira…», comenta con nostalxia. Alí visitan o seu antigo escritorio, onde busca e rebusca na procura do seu boneco de Shin Chan.
Tanto Toñi como Encarna perciben a emoción nos ollos de Jabois nesta visita á súa antiga redacción, onde todo comezou para el. Alí preséntalles o director Miguel Ángel Rodríguez, ao que lle piden con retranca que mova fíos para conseguir un concerto en Pontevedra. «Se non o fai o alcalde, facémolo nós!», bromea Rodríguez.
«Para nós foi moi bonito ir ao sitio onde comezou a súa carreira, o seu soño e compartir con el ese reencontro», comenta Encarna.
Pero non é un momento de recordos e emocións só para Jabois. O xornal, avisado da visita polo equipo do programa, ten preparados varios momenentos de hemeroteca do icónico dúo que espertan tamén a nostalxia das irmás Salazar.
«Esta viaxe a Pontevedra é do máis bonito que vivimos», recoñecen sinceras. «É unha auténtica obra de arte o que tedes aquí».
Tras unha xornada intensa e chea de complicidade, queda a gran pregunta: marcharán ou quedarán en Pontevedra? «Eu quero que queden porque Pontevedra é unha cidade máxica e, como dixo Castelao, a medida de tódalas cousas», resume Jabois.
As irmás Salazar tamén deixan pistas: «Pontevedra namorounos, dicímolo de corazón, é unha pasada esta cidade». «Se deciden marchar ao final do programa, bloqueo o seu número de teléfono», ameaza en brincadeira o xornalista. A decisión final, este sábado ás 22:00 na TVG.
Sergio Pazos saca a súa “chispa” ourensá para facerlle as beiras a Las Supremas de Móstoles
A cidade das Burgas é o escenario da segunda entrega da noite de A miña gran cidade, que comenza ás 23 horas. No programa da TVG o cómico Sergio Pazos, ourensán ata a medula, despregará toda a súa simpatía para conquistar os corazóns de Vicky, Luisi e Susi Bodega, ou o que é o mesmo, Las Supremas de Móstoles.
Pazos, home de teatro, televisión e cinema, é un dos cómicos máis recoñecidos de todo o país. E, grazas á súa exitosa carreira, esta noite xa ten parte do traballo feito, xa que Las Supremas din del que «como actor nos encanta». Non é un eloxio menor, xa que vén dunhas artistas que levan décadas nos escenarios, xa sexa facendo os coros de grandes artistas como Juan Pardo, José Luis Perales, Sergio Dalma e Paulina Rubio; gravando bandas sonoras de películas infantís; ou coa súa propia carreira.
«Estades en boas mans, non vos preocupedes». Sergio Pazos comeza aclarando ás súas convidadas que ten un plan ameno para elas, que inicialmente se amosan moi interesadas en catar a gastronomía galega.
A primeira experiencia comeza no corazón da zona histórica da cidade, concretamente na Catedral de San Martiño. «¡Qué bonito!» é o primeiro que din as tres irmáns ao entrar na coñecida Capela do Santo Cristo. «As lendas din que de noite médralle o pelo, as unllas e os dentes», apunta Sergio mentres as convidadas seguen abraiadas coa beleza da sala. A pesar de recoñecer que a imaxe lles dá un pouco de medo, din que «es impresionante» e «es lo más bonito que he visto hasta ahora en mi vida, te lo prometo».
«Moita xente non coñece esta parte tan bonita de Ourense, como é a nosa catedral», apunta Sergio, xusto antes de sorprender a Las Supremas levándoas ás cubertas do templo. «Es un privilegio subir aquí», aseguran as artistas. E alí, divisando toda a cidade, confésalles: «eu fun o tío con máis ovos de Ourense», en referencia á súa época de hostaleiro.
O percorrido pola cidade continúa na zona dos Viños, onde as tres irmáns confesan que «nos apellidamos Bodega, pero no bebemos absolutamente nada» e a continuación fanlle unha proposta a Sergio Pazos: «tú te bebes los vinos y nosotras nos comemos el pulpo».
Antes de ir xantar, pasean pola zona dos pubs, onde o cómico lles explica como recibían as novidades musicais na época na que el comezaba a saír. Logo de saudar a vellos coñecidos que lembran que a Pazos o alcumaban «o demo» no colexio, achéganse a Depapáluis para gozar dos manxares que lles teñen preparados. Quedan abraiadas cos tomates da horta e, sobre todo, co polbo á feira, que é recibido con aplausos. «El pulpo es nuestro plato preferido», comentan as tres, mentres fan a clásica chanza do polvo castelán e o polbo galego.
A música está presente durante toda a xornada grazas ás súas harmoniosas voces e, tamén, grazas á sorpresa que lles ten preparada Pazos cos grupos de música tradicional Zoadeira e Cuncas do Son. As tres irmáns atópanse tan a gusto que rematan cantando «O andar miudiño».
Pazos non quixo que o trío de irmás se fose de Ourense sen coñecer tamén a faceta máis rural da cidade das Burgas. Así, o actor decidiu levalas ata a horta dunha veciña, Marisa, que lles deu unhas nocións básicas para ser quen de sachar e conseguir así levar unhas patacas galegas para Móstoles.
Para tan ardua tarefa foi preciso conseguir un uniforme de traballo idóneo, o clásico mandil das matriarcas galegas, co que os protagonistas improvisaron un desfile de modelos no que rebordaron «agroglamour». Tanto traballo deixou exhausto a Pazos, que a piques estivo de sufrir un vaído e non dubidou en pedirlle a Marisa un pouco de licor café para ser quen de seguir co programa.
Co tempo case esgotado, Sergio apostou por pechar a estancia en Ourense de Las Supremas de Móstoles cun paseo á beira do río Miño. Cando chegaron á Ponte Vella agardábaos unha sorpresa: o gaiteiro Miguel Ramalleira agasallou ao trío madrileño cunha versión do seu éxito máis coñecido, «Eres un enfermo», un emotivo momento que lles fixo recordar ás tres irmás os 52 anos que levan no mundo da música.
Chegou así o final do programa e Las Supremas de Móstoles teñen que decidir se collen a maleta e quedan uns días en Ourense ou, porén, marchan co billete de volta a Móstoles. A decisión final, esta noite ás 23:00 na TVG.
- Mayores de A Coruña opinan sobre la clasificación de edad de la OMS: «Con 60 años me sentía joven, me sentía de maravilla»
- ¿Es festivo en A Coruña el martes 7 de octubre, día del Rosario?
- Eddahchouri, sobre su suplencia: 'No vine al Dépor por mí, respeto lo que decida Hidalgo
- Patti Smith cierra la fiesta de Zara en la cúpula del monte de San Pedro con un concierto
- Unos 4.000 manifestantes cortan el tráfico en A Coruña por el ataque de Israel a la flotilla con ayuda para Gaza
- Enki ocupará los bajos de O Parrote: «Un lugar lleno de vida y recursos» en pleno centro de A Coruña
- Los bomberos encuentran a un vecino fallecido en un domicilio de Ángel Rebollo
- El Concello de A Coruña cierra una veintena de pisos turísticos, doce de modo definitivo