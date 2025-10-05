Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan

Cuando todavía no nos ha dado mucho tiempo para disfrutar en Netflix de los nueve capítulos de la comedia rural gallega Animal, ambientada en Santiago y alrededores y protagonizada por el compostelano Luis Zahera, este sábado se ha conocido que los creadores de El caso Asunta vuelven a la capital gallega para rodar una nueva serie para la plataforma roja no uno, sino tres días: del 8 al 10 de octubre.

De momento, el secretismo sobre el proyecto es máximo. Ni el gigante del streaming ni la productora encargada de la ficción, Bambú Producciones, la cual se encuentra dirigida por el noiés Ramón Campos, han dado detalles sobre la serie. Quién sí lo ha hecho, aunque sin desvelar la trama, ha sido la empresa JP Castings, que a través de sus redes sociales ha anunciado que se buscan figurantes para los rodajes en Santiago del 8 al 10 de octubre. En concreto, una médica de UCI de entre 30 y 55 años disponible los días 8 y 10 de octubre entre las 09.00 y las 20.00 horas y un cirujano de entre 30 y 55 años que pueda rodar en la capital gallega el próximo 9 de octubre entre las 09.00 y las 20.00 horas.

Anuncios publicados por JP Castings / Cedida

El anuncio se produce justo una semana después de que la misma empresa, JP Castings, buscase una cirujana real y un médico forense de profesión. Un dato, este último, y más teniendo en cuenta la predilección de Bambú Producciones por llevar a la pantalla casos reales de crímenes, que podría dar pistas de que nos encontraríamos ante un nuevo true crime grabado en Galicia.

Otras localizaciones gallegas

Asimismo, el pasado mes de agosto, JP Castings también buscaba personas de entre 35 y 90 años residentes en Galicia interesadas en participar como figurantes para esta nueva serie que Bambú Producciones ya prepara para Netflix en distintas localizaciones de la comunidad gallega como A Coruña, Betanzos, Ferrol, Ourense, Allariz y Verín, entre otras. Además, a comienzos de agosto llegó a publicar que para la ficción se necesitaba «personal sanitario residente en Galicia».

En aquella ocasión, al igual que ahora, la empresa especializada en buscar figurantes insistía en que únicamente estaban interesados en perfiles que desempeñen en su vida real trabajos en el sector sanitario (médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, técnicos de ambulancia o celadores, entre otros).

Bambú Producciones, la productora de este nuevo proyecto para Netflix, que ya se graba en Galicia desde el pasado mes de septiembre hasta el próximo noviembre, ya sabe lo que es rodar en nuestra comunidad. Lo hizo para Antena 3 con la serie Fariña (2018) y, más recientemente, para Netflix con la ficción El caso Asunta (2024). Por cierto, su CEO, el gallego Ramón Campos, ya reveló el pasado año que «estamos trabajando en una tercera historia que, de alguna manera, cierre el círculo sobre nuestro retrato de la Galicia que nosotros conocemos o que nos ha afectado».