Santiago se cuela en el nuevo documental de Netflix sobre Duki

Hace unos meses, Santiago se colaba en uno de los videoclips del último álbum de Duki, artista argentino y máximo referente del trap en español. En concreto, en el tema aGaRRo La PLaTa, en cuyo videoclip podían reconocerse diferentes localizaciones de la capital gallega como la rúa das Hortas o la Virxe da Cerca.

Pero este no ha sido el único cameo. Y es que Santiago ha vuelto a colarse y, en esta ocasión, en el documental Rocktars: DUKI desde el fin del mundo.

En él, puede verse a Mauro Lombardo (el auténtico nombre del artista) junto a sus padres tomando algo en la terraza de una cafetería en la rúa de San Clemente o paseando por la avenida de Rodrigo del Padrón al cumplirse la media hora del documental.

Probablemente, estas imágenes se grabaron aprovechando una de las muchas visitas que el artista ha hecho a Santiago, pues ha participado en hasta tres ediciones del festival O Son do Camiño (2022, 2023 y 2025).

El argentino es, sin duda, una de las caras más populares y esperadas del festival compostelano celebrado cada año en el Monte do Gozo. Su éxito es el éxito compartido con toda una generación de artistas argentinos que, junto a él, han irrumpido con fuerza el panorama musical actual y mundial.

De El Quinto Escalón al Monumental

Disponible en Netflix desde el pasado 2 de octubre, y dirigida por Alejandro Hartmann, la película repasa la carrera y vida personal del artista argentino, desde sus inicios en el mundo del freestyle hasta sus conciertos históricos en los estadios Monumental (casa de River Plate) y el madrileño Santiago Bernabéu.

Ayudándose de vídeos inéditos, el documental desengrana a lo largo de una hora y cuarenta y dos minutos algunos de los momentos clave de la trayectoria del artista: sus inicios en El Quinto Escalón —competencia de batallas de rap celebrada en el Parque Rivadavia de Buenos Aires—, la grabación de su primera canción No vendo trap, su estancia en ‘la mansión’ con sus compañeros de Modo Diablo —grupo formado con Ysy A y Neo Pistea—, los excesos y la cara oscura de la fama, pasando por la pandemia, punto de inflexión junto al inicio de su relación con Emilia, e inicio de la transformación y profesionalización como artista.

Para ello, el documental utiliza como línea narrativa una cuenta atrás para su show en el estadio de River Plate, momento decisivo de su carrera.

Hasta llegar a él, Duki habla directamente a la cámara, sin tapujos, de cómo ha sido el camino, los momentos más oscuros entre vicios y drogas, su obsesión por seguir sus sueños y alcanzar la cima, la búsqueda de la perfección, sus miedos, fantasmas y dudas, o la dualidad entre el artista y Mauro Lombardo.

Aparecen además su familia —apoyo clave para el artista como el caso de su hermano, que también es su director creativo—, su pareja Emilia Mernes y amigos más cercanos como Bizarrap, Nicki Nicole, Neo Pistea o Isy A, que permiten conocer a la persona detrás del artista.

Rocktars: DUKI desde el fin del mundo es el resultado de todo ello. Una mirada única al universo íntimo del argentino, que evidencia cómo este transformó su vida personal en un fenómeno cultural mundial. Culminado el Monumental o el Santiago Bernabéu solo queda preguntarse: ¿Qué será lo siguiente?