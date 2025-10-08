Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Primeras escenas de Jeremy Allen White como Bruce Springsteen

El ‘biopic’ del ‘Boss’ dirigido por Scott Cooper, que se estrenará en cines el 24 de octubre, se centra en la creación del álbum ‘Nebraska’

Ramón Vendrell

Barcelona

«Parece que siempre estoy huyendo de algo. El pasado me pisa los talones», dice Jeremy Allen White en el papel de Bruce Springsteen en el nuevo tráiler de Springsteen: deliver me from nowhere. La película dirigida por Scott Cooper, que se estrenará en cines el 24 de octubre, se centra en la creación del álbum Nebraska (1982). El avance presenta al artista en un momento vital bajo. Además, su compañía discográfica desconfía del proyecto del Boss de publicar un disco grabado solo por él en su casa. Una grabación doméstica, eminentemente acústica y sombría no era lo que nadie esperaba de un Springsteen requeteconsagrado por el desbordante álbum doble The river (1980). Por suerte, a su lado estaba el mánager Jon Landau, interpretado en el filme por Jeremy Strong.

