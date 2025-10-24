Una disección del 23-F con sello gallego

La actualidad española ha querido cruzar esta semana realidad con ficción. Y es que el nombre de Antonio Tejero vuelve a estar en boca de todos no solo por su crítico estado de salud por el que algunos han dado por muerto, sino porque Movistar Plus+ ya prepara la llegada a su catálogo de Anatomía de un instante, su nueva serie original dirigida por el cineasta sevillano Alberto Rodríguez que acercará desde el próximo 20 de noviembre —tras su exitoso paso por festivales como el de San Sebastián o Roma— el fallido golpe de Estado del 23-F.

La serie —que dispondrá de cuatro capítulos de unos 50 minutos de duración media— se encuentra basada en la novela de Javier Cercas que narra los acontecimientos sucedidos el 23 de febrero de 1981, día en el que el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero —actualmente ingresado en estado grave en un hospital de Valencia— irrumpió en el Congreso de los Diputados a las seis y veintitrés de la tarde la votación que en aquel momento decidía si Leopoldo Calvo-Sotelo se convertiría en el nuevo presidente del Gobierno tras la dimisión semanas antes de Adolfo Suárez. Lo hizo acompañado de varios de sus subordinados, arma en mano, con un grito que marcaría un antes y un después en la actual democracia española: «¡Quieto todo el mundo!».

Unas palabras que para nada acobardaron a Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Manuel Gutiérrez Mellado, a los que Álvaro Morte, Eduard Fernández y Manolo Solo ponen cara, respectivamente, en Anatomía de un instante, ficción que disecciona uno de los momentos cruciales de la historia reciente de España y en la que también podremos encontrarnos a actores de la talla de David Lorente, que interpreta a Antonio Tejero; Óscar de la Fuente, que se pondrá en la piel de Jaime Milans del Bosch; Juanma Navas, que hará de Alfonso Armada; y Miki Esparbé, a quien veremos como el rey Juan Carlos I, entre otros.

Serie con sello gallego

Anatomía de un instante es una serie original de Movistar Plus+ realizada en colaboración con DLO Producciones y en asociación con ARTE France que se encuentra dirigida por el sevillano Alberto Rodríguez y escrita por el propio Rodríguez con la ayuda del andaluz Rafael Cobos y el gallego Fran Araújo, quienes firman un proyecto que acerca las horas más oscuras de la actual democracia a través de un trabajo que promete acción y suspense acercando los hechos que aquel 23 de febrero del año 1981 mantuvieron en vilo a toda España. Lo que sucedió después ya es historia.