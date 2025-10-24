RTVE da otro golpe de efecto y se queda con la Copa del Rey de fútbol hasta 2027
Los derechos de emisión suponen cerca de 20 millones de euros
A Coruña
RTVE sigue dando golpes de efecto en su desafío por hacer que La 1 vuelva ser la cadena más vista. A su buen rendimiento en audiencias, se suma ahora la adquisición de los derechos televisivos de la Copa del Rey para la temporada 2025-2026 y 2026-2027.
El Lote 1 adquirido por el ente público incluye 116 partidos para su distribución comprendidos entre las próximas dos temporadas y sin incluir las finales de ambas citas, pues el último partido de la competición se vende de manera individual. No obstante, en los últimos años ha sido RTVE quien emitió la final.
Javier Tebas, presidente de LaLiga, confirma que ese precio supone un incremento del 15% hasta alcanzar alrededor de 20 millones de euros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¿Qué podemos encontrar en las tiendas nuevas que abren este viernes en Marineda City de A Coruña?
- Los tres bocadillos que no te puedes perder en A Coruña: 'Hacemos lo mismo que hace 30 o 40 años
- El Concello de A Coruña rescatará la concesión de cuatro aparcamientos subterráneos
- Cambios en la normativa de terrazas en A Coruña: ahora permitirán a los bares algo que ya hacían algunos
- Los coruñeses debaten el cambio de la hora: «Tener la de invierno todo el año sería mejor para el reloj biológico»
- Nicolás Atanes, divulgador: 'Aplicando las matemáticas podemos asegurar que hay al menos un día al año en que cumplen años 667 personas en A Coruña
- Mercadillo vintage en A Coruña: ropa de Nike, Levi's o Lacoste a 9 euros
- Cuatro detenidos y 2.400 kilos de cocaína intervenidos en una operación antidroga culminada en el puerto de A Coruña