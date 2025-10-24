RTVE da otro golpe de efecto y se queda con la Copa del Rey de fútbol hasta 2027

RTVE sigue dando golpes de efecto en su desafío por hacer que La 1 vuelva ser la cadena más vista. A su buen rendimiento en audiencias, se suma ahora la adquisición de los derechos televisivos de la Copa del Rey para la temporada 2025-2026 y 2026-2027.

El Lote 1 adquirido por el ente público incluye 116 partidos para su distribución comprendidos entre las próximas dos temporadas y sin incluir las finales de ambas citas, pues el último partido de la competición se vende de manera individual. No obstante, en los últimos años ha sido RTVE quien emitió la final.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, confirma que ese precio supone un incremento del 15% hasta alcanzar alrededor de 20 millones de euros.