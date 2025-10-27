Atresmedia anuncia un cambio histórico para las Campanadas

Atresmedia revolucionará este año sus Campanadas de Nochevieja. Por primera vez, Cristina Pedroche y Alberto Chicote conducirán una potente y novedosa retransmisión de las uvas televisivas, que podrá verse en Antena 3, laSexta y Atresplayer en simulcast.

«Este año no van a ser unas Campanadas al uso. Va a ser como la Súper Bowl, el gran evento del año. Una retransmisión simultánea que se verá en todo el mundo. Va a ser a lo grande y lo haremos desde la terraza del año pasado. Voy a ser la Beyoncé vallecana y por supuesto estaré con Alberto Chicote», explicó Cristina Pedroche en los últimos días en el programa Y ahora, Sonsoles.

De esta manera, Atresmedia se adelanta a su competencia y anuncia que refuerza su retransmisión de Nochevieja que, aunque el año pasado se mantuvo con gran éxito de audiencia, se vio superada por la de RTVE liderada por David Broncano y Lalachus. Por primera vez, renuncia a hacer un doble especial en sus dos cadenas principales, potenciando de esta manera la más importante y ahorrando costes.

Para su especial de fin de año de 2025 Atresmedia asegura que prepara una producción de gran formato, con un despliegue técnico y humano sin precedentes.