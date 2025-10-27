Atresmedia anuncia un cambio histórico para las Campanadas
Cristina Pedroche y Alberto Chicote celebrarán juntos su décimo aniversario despidiendo el año en directo desde la Puerta del Sol
Carlos Merenciano
Atresmedia revolucionará este año sus Campanadas de Nochevieja. Por primera vez, Cristina Pedroche y Alberto Chicote conducirán una potente y novedosa retransmisión de las uvas televisivas, que podrá verse en Antena 3, laSexta y Atresplayer en simulcast.
«Este año no van a ser unas Campanadas al uso. Va a ser como la Súper Bowl, el gran evento del año. Una retransmisión simultánea que se verá en todo el mundo. Va a ser a lo grande y lo haremos desde la terraza del año pasado. Voy a ser la Beyoncé vallecana y por supuesto estaré con Alberto Chicote», explicó Cristina Pedroche en los últimos días en el programa Y ahora, Sonsoles.
De esta manera, Atresmedia se adelanta a su competencia y anuncia que refuerza su retransmisión de Nochevieja que, aunque el año pasado se mantuvo con gran éxito de audiencia, se vio superada por la de RTVE liderada por David Broncano y Lalachus. Por primera vez, renuncia a hacer un doble especial en sus dos cadenas principales, potenciando de esta manera la más importante y ahorrando costes.
Para su especial de fin de año de 2025 Atresmedia asegura que prepara una producción de gran formato, con un despliegue técnico y humano sin precedentes.
- La lección de Amancio Ortega que nunca olvidó el CEO de la dueña de Marineda City: 'En Galicia, la luz es importante
- Miles de personas peregrinan a A Coruña para ver la ampliación de Marineda: 'Aquí tienes todo, si no es una tienda es otra
- El nieto del mejor futbolista de la historia de A Coruña aspira a ganar La Voz: 'Él siempre fue mi ejemplo
- El mandilón de las abuelas apunta a ser tendencia en A Coruña: «Ya me escribieron cuatro chicas de Madrid para comprarlos»
- Inditex agranda su capacidad logística tras invertir 1.800 millones en dos años
- Colas en Marineda City en el primer día tras la apertura de nuevas tiendas
- Locura en Marineda City en su primer día tras la apertura de nuevas tiendas
- El dron que se estrelló contra la Torre de Hércules y otros casos que vigila el equipo Pegaso en A Coruña