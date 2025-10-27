Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atresmedia anuncia un cambio histórico para las Campanadas

Cristina Pedroche y Alberto Chicote celebrarán juntos su décimo aniversario despidiendo el año en directo desde la Puerta del Sol

Carlos Merenciano

Atresmedia revolucionará este año sus Campanadas de Nochevieja. Por primera vez, Cristina Pedroche y Alberto Chicote conducirán una potente y novedosa retransmisión de las uvas televisivas, que podrá verse en Antena 3, laSexta y Atresplayer en simulcast.

«Este año no van a ser unas Campanadas al uso. Va a ser como la Súper Bowl, el gran evento del año. Una retransmisión simultánea que se verá en todo el mundo. Va a ser a lo grande y lo haremos desde la terraza del año pasado. Voy a ser la Beyoncé vallecana y por supuesto estaré con Alberto Chicote», explicó Cristina Pedroche en los últimos días en el programa Y ahora, Sonsoles.

De esta manera, Atresmedia se adelanta a su competencia y anuncia que refuerza su retransmisión de Nochevieja que, aunque el año pasado se mantuvo con gran éxito de audiencia, se vio superada por la de RTVE liderada por David Broncano y Lalachus. Por primera vez, renuncia a hacer un doble especial en sus dos cadenas principales, potenciando de esta manera la más importante y ahorrando costes.

Para su especial de fin de año de 2025 Atresmedia asegura que prepara una producción de gran formato, con un despliegue técnico y humano sin precedentes.

