‘El Hormiguero’ cumple hoy 3.000 programas en antena
Presentado por Pablo Motos, alcanza una cifra histórica consolidado como el espacio más visto de la televisión
El Hormiguero alcanza hoy una cifra histórica tras más de 20 años de éxito en televisión. El formato que conduce Pablo Motos celebra este lunes su programa 3.000, consolidado como el gran referente del entretenimiento televisivo en España.
Para esta cifra tan icónica, el programa de Antena 3 contará con «una de sus artistas más queridas»: Laura Pausini. La cantante italiana es una de las artistas que más veces ha pasado por El Hormiguero desde su nacimiento y su conexión con el equipo del programa y con el público ha hecho que cada una de sus visitas se hayan convertido en algunas de las más recordadas por la audiencia.
La italiana comenzará así su promoción por España de su nuevo álbum Yo canto 2, que se lanzará el próximo año y que traerá consigo una gira que comienza en nuestro país el próximo 27 de marzo en Pamplona. Dos días más tarde, la cantante hará parada en Arona (Tenerife), el 2 de abril se presentará en Barcelona, el 4 hará lo propio en Valencia y concluirá su visita en Madrid el 6 de abril. Luego se embarcará por América Latina y Europa.
En el año en el que celebra sus 20 años en televisión, El Hormiguero sigue estando en plena forma. Líder de la noche de manera ininterrumpida durante 12 temporadas, el programa continúa aumentando la distancia con sus rivales. Con un 15,5% de cuota de pantalla y 1,8 millones de espectadores de media, el programa de Antena 3 logra distanciarse por +7,7 puntos de su competidor privado y por +2,6 puntos con la cadena pública, casi triplicando la distancia de la pasada temporada.
