‘Sirat’ se corona en Chicago e impulsa a Oliver Laxe en la carrera por el Óscar

El desierto de Marruecos, una rave que se convierte en revelación espiritual y una cámara que transforma el caos en poesía: así es como Sirat, la última obra de Oliver Laxe, ha conquistado el corazón del jurado en Chicago. La película acaba de hacerse con el Golden Hugo, el máximo galardón del Festival Internacional de Cine de la ciudad norteamericana, situando al director gallego un paso más cerca del sueño de Hollywood, en la carrera hacia el Óscar a la Mejor Película Internacional. Este nuevo reconocimiento llega en un momento decisivo: Sirat fue la propuesta española seleccionada para competir en la categoría de Mejor Película Internacional en los Óscar 2026, lo que convierte el Golden Hugo en un empuje simbólico de cara a persuadir a la Academia.

Para Oliver Laxe y sus distribuidores supone demostrar que su discurso estético y narrativo compite al más alto nivel. El premio de Chicago no garantiza una nominación en los Óscar, pero suma puntos en términos de prestigio, respaldo crítico y visibilidad entre académicos. No es infrecuente que filmes con trayectoria de premios en festivales norteamericanos resulten incluidos en las longlists o shortlist de la Academia. Ahora, la película deberá superar las fases de selección de la Academia norteamericana: primero necesita ser incluida en la lista previa de candidatas, luego entre las finales (normalmente cinco) y, si todo va bien, obtener la candidatura definitiva.

La competencia será feroz, con una gran variedad de propuestas de países con tradición cinematográfica fuerte. De alzarse con el Óscar, Oliver Laxe se convertiría en el primer director gallego en alcanzar la cotizada estatuilla de oro.