Sebastián Yatra revela su amor por Galicia: "Si yo fuese español, sería gallego"

El cantante Sebastián Yatra es colombiano de nacimiento, aunque su vida le ha llevado a residir en Estados Unidos y a visitar muchísimos países durante su carrera artística.

Sin embargo, aunque ha actuado en muchos países y ciudades de España, en La Voz ha dejado claro su predilección por un sitio en concreto.

El ahora coach de La Voz en compañía de Mika, Malú y Pabló López ha comentado en el último programa emitido en Antena 3 que en caso de ser español le gustaría ser de Galicia.

"Soy un nómada y debo aceptarlo", comenzó Yatra. "Si yo fuese español, sería de Galicia", añadió, a lo que Mateo, el cantante que estaban valorando, respondió "viva Galicia".

Sebastián Yatra es un habitual de conciertos en Galicia. El pasado verano actuó en Sanxenxo y en los últimos años ha dado conciertos también en festivales como O Son do Camiño o Portamérica, entre otros.