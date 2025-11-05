Roberto Vilar, apuesta de la TVG frente a Broncano y Pablo Motos

Parece que tendremos Land Rober para rato. La Televisión de Galicia (TVG) ha hecho su gran movimiento de la temporada para hacer frente en el horario de prime time a los dos gigantes de la pequeña pantalla durante la franja horaria más cotizada, La Revuelta de David Broncano y El Hormiguero de Pablo Motos.

Para ello, ha decidido apostar por el espacio del cómico Roberto Vilar, un programa que considera toda una garantía, no solo por los años que lleva haciendo reír con su particular humor a los hogares gallegos un día por semana desde su estreno en el año 2009, sino por los buenos datos de audiencia que ha cosechado el espacio hasta la fecha.

Un claro ejemplo es su arranque de la última temporada el pasado mes de septiembre, que comenzó con un 14,4% de share, lo que lo situó como líder indiscutible del prime time en Galicia. El programa superó de esta manera a La Revuelta de La 1 de RTVE y El Hormiguero de Antena 3.

Desde la próxima semana

Precisamente, con la intención de superar a estos dos programas, Land Rober Tunai Show pasará de emitirse en la TVG únicamente las noches del jueves a hacerlo, desde la próxima semana, de lunes a jueves desde las 22.00 hasta las 23.00 horas con un nuevo nombre, Land Rober + Show.

Un notición «impactante», en palabras de Roberto Vilar, que se conoció después de que el cómico de Xove se despidiese del espacio vespertino de la TVG Quen anda aí? —magazine del que fue presentador durante seis años al tiempo que dirigía el programa estrella de humor de la corporación autonómica— y diese a conocer la buena nueva en las redes sociales con un vídeo promocional con David Broncano.

En el vídeo, Vilar recuerda a un despistado Broncano que «a partir de este lunes 10 de noviembre, Land Rober, en vez de ser un día a la semana, será de lunes a jueves de 22.00 a 23.00 horas, como La Revuelta y El Hormiguero». Broncano le desea «suerte» en su nueva aventura, palabras a las que el cómico de Xove le responde con un «a ver cómo va». El presentador de La 1 le asegura que, conociéndolo, «seguro que bien», tras lo cual se despiden y un solitario Broncano se pregunta con quién acaba de hablar y de que cadena es.

La respuesta a sus preguntas, aunque muchos en Galicia ya la conozcan, se podrá ver desde el próximo lunes en la TVG a partir de las 22.00 horas, momento en el que Roberto Vilar pondrá en marcha una nueva etapa de un Land Rober que seguro nos depara muchas novedades, sorpresas, risas y, sobre todo, más shows.