‘Sirat’, ‘Decorado’, Zahera y Mario Casas, aspirantes gallegos a los Premios Forqué

Los Premios José María Forqué reconocen las mejores producciones cinematográficas del año. Desde hace 31, la Egeda, entidad de gestión sin ánimo de lucro, los convoca. Para esta edición, varios nominados gallegos: las películas Sirat y Decorado; y los actores Luis Zahera más Mario Casas, nacido en A Coruña.

En el caso de Sirat, el filme de Oliver Laxe sobre el padre que busca a su hija en las raves de Marruecos —aspirante española en la carrera a los Óscar— opta al galardón a mejor largo de ficción.

Sus contrincantes son Los Domingos, dirigida por Alauda Ruiz; Maspalomas, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi; y Sorda, dirigida por Eva Libertad sobre las dificultades de una embarazada y madre sorda.

De entre las cintas nominadas a Mejor Largometraje de Ficción, es precisamente Sorda la que cuenta con más nominaciones, un total de cuatro. Por una parte, aspira al Premio al Cine y Educación en Valores; por otra, cuenta con las nominaciones a Mejor Interpretación Masculina y Femenina.

Además, Los Domingos y Maspalomas se alzan con tres candidaturas, mientras que Sirat solo presenta una.

Actrices

En cuanto a las nominaciones por actuación femenina en largometrajes, Ángela Cervantes (La Furia), Miriam Garlo (Sorda), Nora Navas (Mi amiga Eva) y Patricia López Arnáiz (Los Domingos) son las nominadas en Mejor Interpretación Femenina.

En Mejor Interpretación Masculina, los finalistas son Alberto San Juan (La cena), Álvaro Cervantes (Sorda), José Ramón Soróiz (Maspalomas) y Mario Casas (Muy lejos). El actor coruñés lograba la Biznaga en el Festival de Málaga por este papel donde da vida a Sergio, un joven que tras un ataque de pánico cambia de vida y de hogar.

En el apartado a Mejor Largometraje Documental, los candidatos son Todos somos Gaza, Eloy de la Iglesia. Adicto al Cine, Flores para Antonio y Tardes de soledad.

En la categoría a Mejor Largometraje de Animación también hay presencia gallega con Decorado, dirigida por el coruñés Alberto Vázquez. La reflexión de sus pequeños protagonistas sobre si viven en un mundo irreal o no compite con Bella, El tesoro de Barracuda y La luz de Aisha.

En el apartado de series, la segunda temporada de Poquita Fe cuenta con el mayor número de nominaciones, tres. También están nominada Anatomía de un instante (Rafael Cobos, el vigués Fran Araújo, Alberto Rodríguez), que se estrena el próximo día 20 den Movistar Plus+, y Animal (Víctor García León) continúan, con dos nominaciones cada una.

Esta última fue rodada en Galicia y cuenta, principalmente, con un elenco gallego. De hecho, su protagonista, Luis Zahera, aspira a lograr el galardón de Mejor Interpretación Masculina en Serie.