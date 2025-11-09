Fallece Lee Tamahori, uno de los directores de James Bond
El neozelandés causó impacto con su debut, ‘Guerreros de antaño’
Lee Tamahori, el director neozelandés responsable del drama Once Were Warriors y de Muere otro día, una de las películas de la saga James Bond que protagonizó Pierce Brosnan, ha fallecido a los 75 años.
Fue la familia de Tamahori la que anunció a los medios que el director ha fallecido tras una batalla contra la enfermedad de Parkinson. «Su legado perdura con sus whanau, sus mokopuna, todos los cineastas a los que inspiró, todos los límites que rompió y todas las historias que contó con su mirada de genio y su honesto corazón», señala el comunicado recogido por la emisora pública neozelandesa RNZ.
Nacido en Wellington en 1950, de ascendencia maorí por parte de padre y británica de madre, causó un impacto inmediato con su debut como director en 1994 con Guerreros de antaño, un drama descarnado sobre una familia maorí que se convirtió en un hito del cine neozelandés.
