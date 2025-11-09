‘Hasta el fin del mundo’ llega a TVE el 12 de noviembre
La 1 prepara la llegada de su gran apuesta de entretenimiento, un viaje de más de 15.000 kilómetros por América Latina presentado por la ferrolana Paula Vázquez
CARLOS MERENCIANO
Televisión Española (TVE) ha anunciado la fecha de estreno de Hasta el fin del mundo, su nuevo formato producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia). El programa llegará a La 1 el próximo martes 12 de noviembre, y promete convertirse en una de las grandes apuestas de la temporada con su mezcla de aventura, emoción y transformación personal. Paula Vázquez será la encargada de conducir esta experiencia, en la que seis parejas de rostros conocidos recorrerán América Latina sin móviles, sin aviones y con un presupuesto limitado.
Entre los participantes destacan nombres como Rocío Carrasco junto a Anabel Dueñas, Alba Carrillo y Cristina Cifuentes, Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares, Jedet y Andrea Compton, NIA y J Kbello, además de Aldo Comas y José Lamuño. Juntos atravesarán ocho países —de Costa Rica a Chile— y más de 15.000 kilómetros, enfrentándose a condiciones extremas y retos inesperados mientras aprenden sobre las culturas locales.
En palabras de Sergio Calderón, director de TVE, el programa marca «una nueva línea de entretenimiento que recorre otros valores y culturas, y que contribuye a la parrilla de una manera muy positiva».
Las protagonistas también han compartido cómo vivieron esta experiencia. Rocío Carrasco la ha definido como «la mejor experiencia de mi vida», mientras que Yolanda Ramos habló de «un viaje milagro, un antes y un después».
