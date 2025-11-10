Matías Prats, orgulloso de los pasos de su hijo

Matías Prats ha vivido este fin de semana uno de los momentos más especiales de su vida profesional al recoger la Antena de Oro Extraordinaria que otorga la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Feliz, el presentador de informativos habló ante las cámaras del orgullo que siente de ver cómo la familia sigue los pasos en el mundo de la comunicación. «Siempre ha habido un Matías Prats en la televisión, el padre que la inauguró prácticamente, yo me solapé con él durante unos años y mi hijo, que lleva ya también unos cuantos años», confesó.

Además, desveló que «el mayor de los orgullos» es ver trabajar a su hijo, porque «es un buen profesional y me ha dado un nieto fantástico», reflejando lo feliz que está tras convertirse en abuelo. Matías explicó que recogió el premio «con enorme satisfacción».