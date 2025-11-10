Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paula Vázquez y Alba Lago, nominadas gallegas en los Premios Iris

Los galardones de la Academia de la Televisión se entregan el próximo 16 de febrero en el Teatro Real de Madrid

Paula Vázquez. | E.P.

Rodrigo paz

Santiago

La ferrolana Paula Vázquez y la viguesa Alba Lago encabezan las nominaciones gallegas en los Premios Iris, los galardones de la Academia de Televisión, cuyos primeros candidatos se dieron a conocer la pasada semana y cuya gala de entrega tendrá lugar el próximo 16 de febrero en el Teatro Real de Madrid.

Alba Lago. | RR.SS.

Entre los aspirantes gallegos destacan la ferrolana Paula Vázquez y la viguesa Alba Lago. La primera competirá en la categoría de Mejor Presentador/a de Programas de Entretenimiento por su gran trabajo conduciendo Bake Off: Famosos al horno, aunque levantar el prestigioso galardón no le resultará nada sencillo, pues tendrá que enfrentarse a El Gran Wyoming (El intermedio), Marc Giró (Late Xou), Miguel Ángel Muñoz (Pekín Express), Pablo Motos (El Hormiguero) y Sandra Barneda (La isla de las tentaciones). La segunda optará al Premio Iris de Mejor Presentador/a de Informativos por su labor al frente de Noticias Cuatro 1. Sus competidores: Alejandra Herranz (Telediario 1), María Casado (Informativos Telecinco fin de semana), Rodrigo Blázquez (La Sexta noticias 20h), Sandra Golpe (Antena 3 noticias 1) y Vicente Vallés (Antena 3 noticias 2).

