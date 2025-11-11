Paula Echevarría regresa a las pantallas de la mano de William Levy

Tras haberse alejado de las pantallas para dedicarse a tiempo completo a su familia, Paula Echevarría vuelve a la interpretación en Camino a Arcadia, una producción de Skyshowtime que protagoniza junto a William Levy, que confirma el regreso de la actriz al mundo de las series tras cuatro años de pausa.

«Era como volver a engancharme a algo que había sido mi pan de cada día durante muchísimos años y de repente hubo un corte sí, de casi cuatro años, y la verdad es que estuve un poco nerviosa como diciendo, madre mía, ¿sabré todavía?», confiesa la intérprete a Efe.

Levy confirma que «no se notó esos años en los que ella estuvo fuera», y es que en Camino a Arcadia la asturiana retorna al medio que le hizo saltar a la fama, las series de televisión, esta vez bajo la dirección de Jorge Saavedra (Zorro, Escándalo, relato de una obsesión).

La historia, producida por Secuoya Films y William Levy Entertainment, sigue a Pablo (William Levy), un entrenador de lucha juvenil que disfruta de una nueva vida en Arcadia, junto a su hijo y su prometida (Paula Echevarría), para olvidarse del oscuro pasado que dejó atrás cuando se fue de México y abandonó a su antigua familia.

Sin embargo, lo que en un principio parecía un comienzo fresco y tranquilo se convertirá en una auténtica pesadilla a raíz de la presencia de su exmujer, Valeria (Michelle Renaud), que reaparece con el objetivo de desmontar el mundo que Pablo ha tardado tanto en reconstruir.

Así, este melodrama reúne por primera vez a la actriz de Velvet con el galán de Café con aroma de mujer en una producción de Skyshowtime, la plataforma de streaming europea, que lleva tres años en España apostando por proyectos nacionales e internacionales.

Para esta ocasión, el guión ecléctico escrito por Lidia Fraga y Jacobo Díaz «lo tiene todo», según Echevarría, quien enumera la acción, el drama, o el amor en forma de triángulo, como algunos de lo mayores atractivos de la cinta.

La actriz también reconoce que este papel le «llegó en el momento» oportuno, ya que esta ilusión por «volver a trabajar» coincidió con dos nuevas oportunidades, un papel en la serie de Atresplayer A la deriva y Camino a Arcadia, que satisfizo sus ganas de trabajar con William Levy y rodar en Tenerife.

«Incluso los momentos difíciles han sido divertidos», añade Levy, el también productor de esta serie de seis capítulos, que ya firma su cuarto trabajo en España tras haber participado en obras como Montecristo, Bajo un volcán y próximamente Bajo un fuego, rodada en Madrid junto a su hija de 15 años, Kailey.

Al actor cubano le brillan los ojos cuando habla de su carrera y de la relación que mantiene con este país, un viaje difícil que resume con pequeñas píldoras: «La verdad es que desde que llegué me siento muy en casa. Te lo digo personalmente. Ha sido una experiencia muy hermosa porque desde el primer día que llegué recibí el cariño del público. Me tomé más de 20 años de carrera para entrar en este mercado. Sin embargo, lo hizo la vida y lo hizo de una forma muy especial».

Tras haber trabajado en la industria americana, el intérprete también explica que tardó siete años en decidir el proyecto con el que quería regresar al mercado latino y fue con la serie emitida en Telecinco Café con aroma de mujer.