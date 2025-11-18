«‘Rondallas’ se está vendiendo a países de todo el mundo»

¿Qué vibraciones ha sentido en los pases ante el público?

Han sido muy buenas. Está siendo increíble la respuesta que estamos teniendo. En San Sebastián, cuando estrenamos en el Velódromo, fue muy emocionante con casi siete minutos de ovación al final. La gente ríe y llora con la película. Se confirmó en Noia. También se vio en Sevilla. La gente sale con una sensación de felicidad tras verla. Es lo que pretendíamos, que después de llorar, saliese riendo y con una sensación que hace falta en el mundo, la de que juntos podemos salir adelante.

La función de reconfortar en el cine es muy importante.

Sí, parece que sólo podemos contar dramas o comedias más simples pero Daniel Sánchez Arévalo —el director— y yo pensamos que puede llegar a más gente para contar cosas importantes desde la comedia.

Solo con ver el nuevo trailer te entran ganas de llorar y reír.

Es muy emotiva y bonita. Los gallegos tenemos muy cerca todas las desgracias del mar, lo que sufren las familias. Queríamos contar cómo esas familias consiguen seguir adelante. Va a haber preestreno en Vigo, Madrid, Barcelona. La idea es mostrar la película para que el boca-oreja empiece. En Vigo será en diciembre, antes de Navidad.

¿Ve posibilidad de proyectarse fuera de nuestras fronteras?

Ya se está vendiendo internacionalmente. Mis socios, que son franceses, Canal+ Francia, están entusiasmados. Incluso antes de empezar el rodaje ya se emocionaron con la historia. En el fondo, esto que nosotros vivimos como algo muy local es algo universal: la supervivencia a una tragedia. Para sobrevivir a ella echan mano de la música, que es un idioma universal y llega a todo el mundo. Se está vendiendo a países de todo el mundo y la idea es que después de España se estrene fuera. De momento, aunque hay países con la venta cerrada para proyectarla, no me dejan decirlo.

La llegada a los cines españoles el 1 de enero semeja ser una muy buena estrategia.

La idea, además de buscar una fecha que nos permita llegar a más gente, se debe también a que la película tiene un componente navideño. El Festival de Rondallas del Ifevi se celebra en Navidad. La gente después de las cenas y fiestas tradicionalmente va mucho al cine.

¿En qué medida esta película puede ayudar a impulsar que la gente se anote a las rondallas o nazca alguna nueva?

Es algo curioso. Todo el mundo que sale de ver la película quiere coger una pandereta o aprender a tocar la gaita. Pienso que va a ser muy bueno para las rondallas y para el festival. Es algo desconocido en gran parte de Galicia. Yo descubrí aquel vídeo de una rondalla de Mos que versionaba una canción de AC/DC . Todo el mundo al que le enseñaba el vídeo, incluso en Noia, no conocía por ejemplo el Festival del Ifevi, que reúne a 10.000 personas de público. Me encantaría que este festival cogiese más repercusión y que el mundo de las rondallas se conociese más. Ahora están celebrando el Rondalla Fest en Mos.

¿Usted se animó a coger la pandereta o la gaita?

Yo no. Soy un inútil. Tengo orejas pero no tengo oído. Soy imposible con la música, lo intenté muchas veces. Daría un brazo por tocar un instrumento.

Bambú Producciones prepara también Oasis.

Me apetecía hacer una serie para mis hijas de catorce años que les hable de temas que le van a interesar: los primeros amores, las dudas. A ver si también les ayuda.

Con Sánchez Arévalo, ya preparan otro filme. ¿Comedia?

No, es un thriller con muchos giros. Es una historia con la que llevo en la cabeza desde el año 2004. Cuando se la conté a Dani me dijo de ir a por ella. Quería ofrecerla la oportunidad de tratar otro tipo de películas. Él es un director humanista. Quería unir eso con un thriller atrapante.