Adiós al productor de cine y fundador de Filmax, el lucense Julio Fernández

Referente y pionero en la industria cinematográfica gallega y española, el productor y fundador de Filmax Entertainment, Julio Fernández Rodríguez, falleció ayer en Miami a sus 78 años de edad. Natural de A Fonsagrada (Lugo), Julio Fernández fue uno de los principales impulsores del sector audiovisual, tanto a nivel autonómico como nacional, partiendo de un proyecto iniciado en Galicia, cuyas producciones le valieron varias estatuillas de los Premios Goya en diversas ocasiones.

Fue por su afición al cine que Fernández se inició en el mundo del audiovisual en 1983, y lo hizo viajando a Hollywood para traer a España largometrajes que se convertirían en grandes éxitos y a través de la creación de Filmax, una empresa para adquirir derechos de películas, hasta que a finales de los años 90 creó Filmax Castelao Productions, una productora de cine de ficción y de animación. Asimismo, también impulsó la animación con la creación de una factoría pionera 3D en Santiago de Compostela: Bren Entertainment.

Fundador y presidente de Filmax hasta el 2010, desde el grupo destacaron de Julio Fernández que «su legado seguirá guiando a las nuevas generaciones del cine», añadiendo que «su visión y liderazgo fueron fundamentales para construir una de las empresas históricas del sector cinematográfico español, convirtiéndolo en uno de los principales estudios independientes del país con una gran impronta en el desarrollo de la industria en España con trascendencia internacional».

Tanto Carlos Fernández como Laura Fernández y Sandra Fernández, hermano e hijas de Julio, junto con el resto del equipo Filmax, expresaron su profundo agradecimiento por «su dedicación, su liderazgo visionario y la valentía con la que impulsó cada proyecto», dado que «su espíritu emprendedor y su compromiso incansable han dejado una huella imborrable en la empresa», aseguraron.

En 2007, tras lograr el cuarto Goya de Filmax por la producción Pérez, el ratoncito de tus sueños, Julio Fernández Rodríguez aseguraba que aquel reconocimiento era «algo que de alguna manera confirma que vas por el buen camino y que todo el esfuerzo personal, de equipo y económico ha merecido la pena. Pero, por otra parte, también confirma un proyecto iniciado en Galicia, que pocos años antes era difícil de creer». Asimismo, a raíz del galardón a la que fue una de las películas más taquilleras en España en la época, el productor señalaba en aquella misma entrevista que «lo más importante es que el Goya nos permite seguir trabajando para que los estudios de Santiago se conviertan en un referente en Europa».

Académico

Con una prolífica trayectoria en la industria, Julio Fernández llegó a ser miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. En el año 2002 fue condecorado por la Xunta con la Medalla Castelao y, más recientemente, en 2017, en reconocimiento a su dilatada carrera como productor de películas tan exitosas como Transsiberian o la emblemática saga [•REC], entre otras, así como a su apoyo a la industria de la ciudad de Miami, recibió las llaves de la Ciudad de Miami y de Barcelona.