Dos largometrajes gallegos optan a premios en el Festival de Cine de Gijón

Este año 2025 está siendo excelente para el cine gallego. Buena prueba la estamos teniendo estos días en el Festival Internacional de Cine de Gijón donde dos largometrajes ideados, rodados y realizados desde Galicia concurren a la sección oficial aspirando a premio. Se trata de As liñas discontinuas, de Anxos Fazáns y de Así chegou a noite, de Ángel Santos.

El filme de Fazáns —con metraje en gallego— fue rodado en la zona de Pontevedra, Aguete y Vigo mientras que el de Santos se grabó en O Salnés (especialmente Sanxenxo y O Grove) y gran parte de la historia se muestra también en gallego.

El sábado se conocerá en la gala de clausura si alguno de estos dos largometrajes o ambos consiguen un galardón en este prestigioso festival de cine de autor. Por la parte de Fazáns, se ofrece un filme que presenta el momento en el que confluyen por el azar un joven veinteañero trans desencantado con su vida y una mujer de unos 50 años que acaba de dar un giro a la suya por una relación que no la hace feliz.

Ella (interpretada por Mara Sánchez) lo descubre a él (el actor Adam Prieto) en su vivienda ya que el joven entró a robar y es sorprendido. A pesar del shock inicial ambos inician una convivencia allí de tres días con conversación sobre sus puntos de vista, vidas, expectativas, pérdidas, desilusiones y deseos. A partir de ahí, su vida cambiará radicalmente.

El filme se está mostrando también en el Festival de Cine de Tallin, uno de los más importantes del mundo, que finaliza este próximo domingo. Anxos Fazáns dirigió anteriormente la película La estación violenta (2018), basada en una obra de Jabois. Por su parte Así chegou a noite es el nuevo filme del pontevedrés Ángel Santos que llevaba diez años sin dirigir una película. La anterior fue Las altas presiones.

Con este largometraje, nos presenta como punto de partida a Pablo (Denis Gómez), un artista ceramista radicado en O Salnés que afronta un instante en la vida donde se vuelve a reencontrar con dos personas claves de su pasado.

Una de ellas es una antigua amiga (interpretada por Violeta Gil) que regresa a Galicia. La relación entre ambos y un tercer personaje; las expectativas vitales del pasado y del presente más el deseo de escapar cruzan esta historia producida por Alfonso Zarauza. La idea de este último es que el filme llegue a los cines a principios del próximo 2026 pero aún no hay fecha en firme de estreno.