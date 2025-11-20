TVE aborda el franquismo en ‘La noche en 24 horas’ desde el Pazo de Meirás
El alcalde de Sada participa en el programa junto a historiadores
A Coruña
La conmemoración este jueves de los 50 años de la muerte de Francisco Franco llevó este miércoles a Televisión Española a emitir el programa La noche en 24 horas desde el Pazo de Meirás, en Sada, que acogió por primera vez una iniciativa de este tipo. Bajo la dirección de Xabier Fortes, en el programa intervinieron el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el alcalde de Sada, Óscar Benito Portela; y los historiadores Julián Casanova Lorenzo Fernández Prieto. En la emisión se analizó también la evolución del régimen franquista y se incluyeron fragmentos del noticiario cinematográfico NODO sobre la época de la dictadura y el propio Franco.
