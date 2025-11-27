‘Xente Marabillosa’ lanza su temporada más valiente este domingo en TVG

La TVG prepara para este fin de semana el estreno de la nueva temporada de Xente Marabillosa (XM), uno de los programas más emblemáticos, influyentes y socialmente transformadores de la televisión pública gallega, que se emite en el prime time de los domingos a partir de las 21.55 horas y que llega precedido por un recorrido excepcional, tanto en audiencia como en repercusión social. Xente Maravillosa vuelve, y lo hace con una firme apuesta por reforzar su identidad, ampliando temáticas y profundizando en la sensibilidad narrativa que lo ha convertido en un fenómeno televisivo y digital.

La nueva temporada se presenta como la más profunda, sensible y comprometida hasta la fecha. El programa regresa con la determinación de seguir dando visibilidad a temáticas de actualidad con las que promover una vez más la conciencia y la convivencia entre la sociedad gallega, y mantiene su papel como cita imprescindible para aquellas personas que creen en el poder de la TV como motor de cohesión social.

La primera entrega de esta temporada, que se estrena este domingo, 30 de noviembre, y que tendrá como invitado nada menos que al comunicador Pedro Piqueras, está centrada en la concienciación sobre el maltrato a las personas mayores de 65 años. Por increíble que parezca y en pleno siglo XXI, el trato a las personas mayores es una asignatura pendiente.

Pero XM tiene preparadas otras temáticas de fuerte carga emocional y social para las próximas semanas, como el fenómeno de los falsos curanderos con la participación de Xosé Ramón Gayoso, la integración real de las personas con discapacidad, que tendrá de invitada a Irene Villa, el fenómeno de la turismofobia, las estafas del amor que se aprovechan de la soledad de la gente, la defensa del rico patrimonio histórico de Galicia, la realidad de los trastornos alimentarios, la gitanofobia, con las Azúcar Moreno como personalidades destacadas, el día a día de las personas con síndrome de Down o el aumento de las situaciones de discriminación por el aspecto físico, el conocido como aspectismo. XM vuelve con el objetivo de emocionar, inspirar y poner en valor la capacidad de personas anónimas para contribuir a la creación de una sociedad amable e inclusiva.

El formato mantiene sus ya famosas cámaras ocultas, que recrean situaciones que permiten observar cómo reaccionan los gallegos ante comportamientos negligentes o actitudes discriminatorias. La presencia de invitados de prestigio, marca de la casa, complementa la visión humana y refuerza la dimensión formativa del programa. En todos los casos, la combinación de recreaciones interpretadas por actores con testimonios reales busca no solo sensibilizar, sino también ofrecer al público herramientas de reflexión.

Lucía Rodríguez, clave

En el centro del programa vuelve a situarse la figura de Lucía Rodríguez, cuya labor como presentadora ha sido señalada de forma unánime como una de las claves del éxito del formato. El trato cuidadoso con los testigos, su capacidad para escuchar sin interrupciones y su delicadeza para guiar conversaciones complejas la han convertido en una figura clave para que participantes y espectadores se sientan acompañados, comprendidos y bien representados. Su estilo directo pero cálido, su solvencia comunicativa y su capacidad para acompañar emocionalmente a los protagonistas han hecho de ella no solo la cara visible del programa, sino también su hilo conductor emocional. Lejos de limitarse a presentar contenidos, Lucía asume un papel decisivo en la atmósfera del programa y es quien traduce al espectador el peso de cada historia, quien sostiene a los participantes en momentos vulnerables y quien consigue que el reconocimiento final a la «xente marabillosa» se convierta en un espacio de celebración genuino.

Los datos de audiencia avalan esta apuesta. Desde sus primeras emisiones, Xente Marabillosa instauró una dinámica ascendente que lo convirtió en líder de su franja en varias ocasiones, con emisiones que superaron los 190.000 espectadores en Galicia y con valores por encima del 10% de audiencia en el canal autonómico. Estos resultados lo situaron como uno de los programas autonómicos más vistos de su horario, un logro que el productor ejecutivo del formato, Santi Gutiérrez, destaca como «prueba del interés de la audiencia por contenidos de valor, capaces de unir entretenimiento, concienciación y emoción», señaló.

Impacto digital

Su impacto no se limita a la emisión lineal: el fenómeno es aún mayor en plataformas digitales, donde distintos fragmentos del programa superan el millón de reproducciones individuales en pasadas temporadas, y donde el conjunto del formato acumuló más de diez millones de visualizaciones en redes sociales, consolidando su dimensión transmedia y ampliando su impacto en la sociedad. Este fenómeno ha convertido a Xente Marabillosa en uno de los programas de TVG con mayor repercusión digital de los últimos años.

El reconocimiento no se hizo esperar. En 2023, recibió el Premio Iris al Mejor Programa Autonómico, otorgado por la Academia de Televisión, un galardón que subraya tanto su calidad audiovisual como su contribución a la sensibilización social. En la recogida del premio, Lucía Rodríguez destacó la capacidad del formato para «visibilizar historias que merecen ser escuchadas y reconocer a ciudadanos anónimos que inspiran a toda Galicia», mientras que su equipo enfatizó el valor de un proyecto que combina entretenimiento y propósito social.

En el plató, el reconocimiento final a aquellas personas que actuaron de forma ejemplar es una de las señas de identidad del programa. Lucía, con un estilo discreto pero profundamente humano, evita cualquier artificio: se dirige a los protagonistas de forma cercana, escucha con respeto y les da espacio para que cuenten cómo vivieron cada situación.