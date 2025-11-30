El compostelano Fer Castro finaliza por ahora su andadura en ‘Saber y Ganar’
Tras cumplir 99 programas el viernes, el concurso dedicará hoy un episodio especial por sus 100 a las 15.30 horas en La 2
DIEGO G. CARBALLO
Fernando Fer Castro Prado, el doctor en Estadística compostelano que participa en el concurso de La 2 Saber y Ganar, cumplirá en un programa especial hoy a las 15.30 horas 100 participaciones en el programa, convirtiéndose en Magnífico y terminando su andadura en el programa por el momento —todos los Magníficos vuelven en un futuro en programas especiales dedicados a ellos; en el caso de Fer Castro, será el próximo febrero—.
Castro volvió el pasado 20 de noviembre tras ausentarse del programa varias semanas, quedándole solo 7 participaciones para llegar a las 100, acumulando casi 77.150 euros en su marcador al final del programa 99.
Según RTVE, en el episodio especial para celebrar sus 100 programas, Castro se enfrentará a una serie de desafíos preparados para tal ocasión, como una Batería de Sabios centrado en Santiago, su ciudad natal, así como un Triple Enredo, un Descubriendo especial con Matequivalencias, un Viaje Musical por Alemania y un Triple Reto. Además, habrá una nueva prueba específica, El talón de Aquiles de Fer. En algunas de estas secciones, rostros conocidos del programa tendrán un protagonismo especial.
