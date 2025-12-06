Netflix anuncia un acuerdo para comprar Warner Bros. y HBO Max

La industria del cine, las series y el streaming acaba de contraerse nuevamente: Netflix ha triunfado en la guerra de pujas por las partes de Warner Bros. Discovery dedicadas a esos negocios. La compañía ha anunciado un acuerdo para comprar los estudios Warner Bros. y HBO Max, entre otros activos, por 82.700 millones de dólares, unos 71.200 millones de euros al cambio.

Se veía venir desde que Paramount Skydance, otra de las compañías que pujaban con fuerza, enviara el miércoles una carta furibunda a David Zaslav, CEO de WBD, declarando que esta «parecía haber abandonado cualquier semblanza y realidad de un proceso justo de transacción» en la batalla por un conglomerado que aloja también el canal de noticias CNN. La carta acusaba al management de WBD de conflictos de interés que favorecían la puja de Netflix y hablaba en términos de «sabotaje» de una reunión entre la compañía y la Comisión Europea en la que, según el diario alemán Handelsblatt, se habría «expresado preocupación por que la planeada adquisición de la familia Ellison de Warner Bros. Discovery llevara a una excesiva concentración mediática».

Warner Bros. Discovery continuará así con su plan de dividirse en dos mitades con cotización en bolsa: la parte de Warner, que es la que adquiriría Netflix, y Discovery Global, compuesta de CNN y otras cadenas de televisión por cable. Paramount planeaba quedarse ambas partes, operación que confiaba finalizar por el buen entendimiento de su CEO, David Ellison, y el padre de este, el magnate tecnológico Larry Ellison, con el presidente Trump. El pasado julio, la actual administración aprobaba la adquisición de Paramount por parte de Skydance por 8.000 millones, fusión que se cerró semanas después de que la antigua cúpula de Paramount pagara a Trump 16 millones de dólares para resolver la demanda contra el programa 60 minutes de CBS.

Ahora queda saber si también se aprobará este acuerdo: las autoridades antimonopolio han de revisar las transacciones entre Netflix y WBD, lo que los analistas esperan que derive en una larga batalla que podría alargarse hasta bien entrado 2026. Paramount y Comcast —tercera compañía que pujaba por WBD, cuyo plan era fusionar negocios de cine y streaming con NBCUniversal— podrían no desistir de proponer acuerdos. Hace tiempo que Netflix emergió vencedor en las guerras del streaming, pero con este nuevo movimiento se podría afianzar como jugador sin competidor en el entretenimiento digital y, de hecho, en todo el entorno de Hollywood. Tras una temporada en horas bajas, Warner Bros. ha emergido este año como una máquina expendedora de éxitos de taquilla.

Su buena racha empezó en abril con Una película de Minecraft, a la que siguieron Los pecadores, Destino final: lazos de sangre, F1: La película, Superman y Weapons.

«Esta adquisición une a dos empresas pioneras del entretenimiento; combina la innovación, el alcance global y el servicio de streaming de primera clase de Netflix con el legado centenario de Warner Bros. de narración de primer nivel», explicó Netflix en un comunicado para inversores en el que señala que «franquicias, series y películas tan queridas como Big bang, Los Soprano, Juego de tronos, El Mago de Oz y el Universo DC se unirán al catálogo de Netflix, que ya incluye Miércoles, La casa de papel o Los Bridgerton, entre otros productos.