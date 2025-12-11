Abre un ‘casting’ para participar en una producción de Vaca Films en Santiago

La empresa JP Castings acaba de abrir un proceso de selección que busca figurantes para formar parte de lo que denomina «una de las producciones audiovisuales más relevantes que se preparan actualmente». Se trata de una gran producción de época que ya prepara la productora coruñesa Vaca Films y cuyos rodajes se iniciarán el próximo mes de enero en Santiago, pero también en otros lugares de Galicia. Entre ellos se encuentran Lalín, Sobrado dos Monxes, Monfero, Celanova, Ribadavia y O Courel.

La empresa busca a «personas de entre 30 y 90 años de todos los perfiles». En especial, a «personas mayores» y «personas con características auténticas y peculiaridades físicas». Se valorará a aquellos aspirantes que cuenten con «pelos naturales sin tintes modernos ni mechas».