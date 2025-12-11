Abre un ‘casting’ para participar en una producción de Vaca Films en Santiago
Rodrigo Paz
La empresa JP Castings acaba de abrir un proceso de selección que busca figurantes para formar parte de lo que denomina «una de las producciones audiovisuales más relevantes que se preparan actualmente». Se trata de una gran producción de época que ya prepara la productora coruñesa Vaca Films y cuyos rodajes se iniciarán el próximo mes de enero en Santiago, pero también en otros lugares de Galicia. Entre ellos se encuentran Lalín, Sobrado dos Monxes, Monfero, Celanova, Ribadavia y O Courel.
La empresa busca a «personas de entre 30 y 90 años de todos los perfiles». En especial, a «personas mayores» y «personas con características auténticas y peculiaridades físicas». Se valorará a aquellos aspirantes que cuenten con «pelos naturales sin tintes modernos ni mechas».
- Inditex retoma el vuelo y acecha al club que factura 40.000 millones y gana 6.000
- Quince años de humedad y cinco concursos desiertos en un edificio de A Coruña: «La gente está desesperada»
- Un vídeo sobre Oleiros en Youtube acumula más de 30.000 visitas en 24 horas
- Una empresa exige 9 millones a Arteixo por el vertedero ilegal de Monticaño
- Juan Carlos Agilda (21 años), aspirante de A Coruña a mejor cocinero joven de España: 'No era buen estudiante, probé en esto y aquí sigo seis años después
- Estas son las 14 rutas que propone Aena para el aeropuerto de A Coruña: de Palma de Mallorca a París
- El Superior establece que empleados de la basura de A Coruña aumentaron las averías en la huelga del año pasado
- El tiempo en A Coruña: la Aemet avisa de alerta naranja por viento y oleaje