Islandia se une a los países que se retiran de Eurovisión por la participación de Israel
La organización nacional de radiodifusión pública tomó la decisión este miércoles, pese a las «dudas» sobre ella
REDACCIÓN / Agencias
La organización nacional de radiodifusión pública de Islandia, RÚV, informó de que el país no participará en Eurovisión 2026 después de la reunión de su junta directiva que se ha celebrado este miércoles. Con Islandia, ya son cinco los países que no tomarán parte en la próxima edición del festival: Eslovenia, Países Bajos, Irlanda y España.
A través de un comunicado de prensa, el director general de RÚV, Stefán Eiríksson, explicó que la participación de la emisora pública israelí KAN en el concurso ha generado «desunión recientemente» tanto entre las emisoras miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) como entre el público. Según dijo, RÚV decidió notificar este miércoles que no participará en la próxima edición del concurso debido al «debate público» en Islandia y a las reacciones a la Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de la semana pasada, donde se decidió mantener la participación de Israel en la próxima edición del certamen sin una votación específica sobre el tema.
«Es evidente que ni la alegría ni la tranquilidad reinarán en cuanto a la participación de RÚV en Eurovisión», lamentó. Añadió que la organización islandesa aún tenía «dudas» sobre la suficiencia de los cambios de la última Asamblea. Además, se había reiterado que las partes interesadas de este país, como las asociaciones de artistas y el público islandés, se oponían a la participación en el concurso y la junta directiva había solicitado a la UER la exclusión de KAN del concurso, basándose en precedentes.
«El asunto era complejo de resolver y ya había dañado la reputación del concurso y de la UER. Era importante encontrar una solución para todos los involucrados», recalcó Eiríksson. Una multitud se manifestó frente a la sede de RÚV en apoyo a la decisión, según la organización, que de momento no ha decidido si mantendrá el Söngvakeppnin, el concurso con el que el país decide su representante eurovisivo.
