‘Xente Marabillosa’ urge a preservar el patrimonio cultural de Galicia

Televisión de Galicia emite este domingo, a las 21.55 horas, una nueva entrega de Xente Marabillosa, el formato presentado por Lucía Rodríguez que cada semana invita a la reflexión social con cámaras ocultas basadas en situaciones reales. En esta ocasión, el espacio cuenta con la participación de Roberto Vilar, popular conductor del programa de TVG Land Rober-Tunai Show, que se suma a un XM especialmente dedicado a la concienciación sobre la protección del patrimonio artístico, histórico y cultural de Galicia.

Galicia posee un legado patrimonial extraordinario, considerado por especialistas, instituciones y asociaciones como prácticamente inabarcable. Iglesias, pazos, monasterios, puentes, hórreos, castillos, jardines históricos, capillas, torres o catedrales conforman un mapa cultural único en Europa. Actualmente, existen 783 Bienes de Interés Cultural (BIC) declarados oficialmente, pero los catálogos patrimoniales elevan la cifra a más de 78.000 elementos, y eso sin incluir todavía petroglifos, cruceiros o escudos anteriores a 1901.

Esta riqueza, profundamente vinculada a la identidad gallega, convive con una creciente preocupación social: el auge del turismo, los rituales de viaje motivados por las redes sociales y los comportamientos cada vez más individualistas han aumentado los incidentes de vandalismo y deterioro: pintadas en edificios históricos, daños en estatuas, grabados rupestres alterados, desprendimientos provocados por escaladas temerarias o piedras arrancadas en lugares icónicos son solo algunos de los ejemplos más repetidos.

Consciente del impacto y la gravedad de estas acciones, «Xente Marabillosa» dedica su programa de esta semana a visibilizar la problemática y promover la responsabilidad colectiva. A través de recreaciones basadas en hechos reales, el espacio busca despertar empatía, hacer reflexionar y reforzar la idea de que el patrimonio gallego no solo nos identifica, sino que nos pertenece como comunidad y debemos protegerlo para las generaciones futuras.

Roberto Vilar, valor seguro

La presencia de Roberto Vilar, una de las figuras televisivas más queridas por el público gallego, añade un valor especial a esta edición. El presentador compartirá experiencias, opiniones y vivencias que ayudarán a poner el foco en la importancia de reconocer, respetar y valorar los tesoros culturales que forman parte de la memoria colectiva de Galicia.

Presentado por Lucía Rodríguez, Xente Marabillosa se ha consolidado como uno de los formatos de mayor acogida en la TVG, combinando entretenimiento, emoción y reflexión social.

Semana tras semana, el programa reúne a la audiencia con su manera directa y humana de abordar situaciones cotidianas, mostrando cómo reaccionan los gallegos ante distintos dilemas éticos o problemáticas actuales. Su enfoque cercano y su constante compromiso con temas de interés público han convertido al espacio en un referente dentro de la programación de la cadena, con gran repercusión también en internet.