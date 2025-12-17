La joven Antía Pinal lleva a Galicia a la final de ‘La Voz’

Galicia tendrá representación en la gran final de La Voz 2025. La viguesa Antía Pinal se ha clasificado para la última gala del programa de Antena 3 y peleará por el título junto a Oihan, Kimy y Audrey, el cuarteto anunciado tras la semifinal decisiva. Con 20 años, Pinal ha ido ganando protagonismo en el concurso gala a gala hasta asegurarse ese puesto en la final, que se celebrará este viernes, cerrando la temporada del icónico programa de talents.

Tras una noche llena de emoción, actuaciones memorables y tensión en el plató, solo cuatro promesas lograron su pase a la gran final del viernes. Llegaba el momento más tenso de la noche y la presentadora, Eva González, anunció el nombre de los cuatro artistas que aspiran a convertirse en la mejor voz del país, entre ellos la viguesa Antía, que pasó a esa gran final como única integrante del equipo de Pablo López, tras la eliminación de Aroa.

Mika se quedó sin representación en la final después de perder a sus dos semifinalistas, Pedro y Javier. Por el contrario, Sebastián Yatra logró colar a sus dos talents, Oihan y Kimy, convirtiéndose en el único coach con doble presencia en la última gala. Audrey, del equipo Malú, también fue elegida finalista gracias a la votación del público.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, difundió un mensaje público de apoyo a la cantante viguesa animando a la ciudadanía a respaldarla con sus votos. El regidor olívico apela al orgullo de ciudad y al talento de la artista.

La gran final de La Voz 2025 se decidirá con los votos del público. Antena 3 mantiene abierta durante la semana la votación para elegir al ganador entre los cuatro finalistas y, en la web del programa, cada espectador dispone de tres votos cada 24 horas para apoyar a su favorito hasta la gala del viernes.

La vía principal de participación es la web oficial, donde el sistema, que es gratuito, establece un tope de tres votaciones por dispositivo cada 24 horas y amplía el margen por IP hasta un máximo de 70 votos durante todo el periodo de votaciones. En paralelo, el programa contempla la participación mediante llamadas a líneas 905 y mensajes SMS, con los teléfonos, palabras clave y candidatos que se van anunciando durante la emisión.

En estas vías de pago (905/SMS) el voto está limitado a residentes en España y se fija un máximo de 25 votos por número de teléfono en cada periodo, sumando llamadas y SMS para el cómputo del límite. El coste orientativo es de 1,45 euros por llamada desde fijo (y hasta 2 euros desde móvil) y 1,45 euros por SMS (IVA incluido).

Los votos emitidos correctamente por cualquiera de las vías disponibles tienen el mismo valor a la hora de decidir el ganador.