«Ser fan de ‘OT’ me ha ayudado a disfrutarlo de forma más relajada»

Cristina, tras haber sido favorita tres veces y de que sus compañeros tuvieran claro que iba a ganar, ¿usted lo veía así?

Obviamente no, para nada. Para mí la ganadora era Olivia, ya desde la gala 10 u 11. Me parece que ha hecho un concurso muy completo y que ha tenido una evolución muy chula. También como persona es una maravilla y como artista más. Vamos, que no me lo esperaba.

¿Qué actuación se lleva como gran recuerdo?

El punto de partida, siento que hice una cosa muy personal. Yo no sé ni he visto si le ha gustado a la gente o no, pero yo me quedé muy contenta y satisfecha con lo que hice.

¿Cómo valora su paso por la Academia?

Como artista soy otra persona diferente porque nunca había recibido formación en canto y también con Mamen, en la técnica vocal, siento que he aprendido bastante. Así que me llevo, sobre todo, mucha formación. Y en lo personal, conocer a 15 personas maravillosas y me llevo gente para toda la vida y una experiencia chulísima.

Y como seguidora de ‘OT’, que hemos visto fotos suyas con Miriam Rodríguez y Ana Guerra cuando solo era una niña, ¿cómo es ahora ganar?

¡Es muy loco! Ahora no estoy procesando nada, estoy disociada. Cuando llegue a mi casa ya lo asimilaré y lo veré todo de forma pausada con mi familia. Para mí es muy fuerte ya solo haber entrado, así que lo de ganar ni te cuento.

¿Cree que ser fan del programa le ha ayudado a gestionarlo mejor?

Muchísimo. No sé si mejor que otros, pero siento que he intentado relativizar todo mucho, lo bueno y lo malo, todo el rato. Y me ha ayudado a llevarlo todo mucho más calmado y pensar que es un reality, que solo es un programa de televisión, que las valoraciones no son para tanto... Creo que me ha ayudado a vivirlo más tranquilo y disfrutarlo de forma más relajada.

¿Tiene presente la maldición del ganador de ‘OT’? Porque al segundo clasificado le suele ir mejor que al primero...

¡Con Amaia ya se rompió eso y la maldición ya no funciona!

¿Se vería participando en otros programas musicales?

Me encantaría. La tele me gusta un montón. He ido a muchos programas desde que soy chica, me parece un mundo muy divertido y además estaba estudiando comunicación audiovisual. Yo quería trabajar en la tele, así que me encantaría. Tu cara me suena me fliparía.

¿Y se ve en otros papeles en la televisión, como presentadora, por ejemplo?

Yo estoy abierta a todo.

¿Hacia dónde quiere dirigir su carrera, qué tipo de artista le gustaría ser?

Pues la verdad es que no tengo mucha idea. Obviamente me encantaría aprovechar esta oportunidad tan grande, pero me encantaría seguir con la interpretación, que es con lo que empecé y que es de lo que más me gusta hacer. Me encantaría formarme en baile, hacer cine, tele... No sé exactamente lo que quiero hacer, pero sí que será algo artístico.

El ganador de ‘OT’ se lleva también 100.000 euros. ¿Ya ha pensado en qué se dará un capricho?

No sé si un capricho. Yo quiero hacer mucha música, y la música es muy cara. Así que quiero hacer un proyecto de calidad e invertir el dinero en hacer arte.