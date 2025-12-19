Eduardo Casanova revela que tiene VIH en un documental de Jordi Évole
Marisa de Dios
Barcelona
Atresmedia y Producciones del Barrio preparan un documental protagonizado por el director y actor Eduardo Casanova que se estrenará en 2026. En el largometraje, dirigido por Màrius Sànchez y Lluís Galter y producido por Jordi Évole, Casanova hace la revelación más íntima y trascendente de su vida: tiene VIH.
Tras media vida en silencio, Casanova, de 34 años, decidió contarlo públicamente y se convierte en la primera figura mediática en España en explicarlo, un gesto que busca combatir el estigma social.
