Una gran producción de época busca figurantes en Galicia en plena Navidad

Galicia es, sin duda, un gran escenario de película. Prueba de ello, a lo largo de este 2025, la comunidad gallega se ha convertido en un protagonista más de numerosas producciones audiovisuales. Filmes ya estrenados en cines como Me has robado el corazón o series como El jardinero (Netflix), Las hijas de la criada (Atresplayer), Punto Nemo (Prime Video) y la exitosa Animal (Netflix), un fenómeno mundial grabado en Santiago y sus alrededores protagonizado por el compostelano Luis Zahera, son solo algunos ejemplos.

«Agora mesmo hai moitos proxectos que nacen en Galicia con vocación de que as vexa todo o mundo e hai plataformas que veñen a nosa comunidade de forma habitual», destacó hace apenas unas semanas el director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, tras visitar —junto al conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude de la Xunta de Galicia, José López Campos— los rodajes de la serie de Prime Video Punto Nemo que se llevaron a cabo en la Facultade de Ciencias da Comunicación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Una tendencia al alza, la de rodar en Galicia, que no parece que se vaya a detener el próximo año, y es que la empresa JP Castings está buscando, en plena Navidad, figurantes en Galicia para lo que denomina «una de las producciones audiovisuales más relevantes que se preparan actualmente».

De momento, muy pocos detalles han trascendido de este proyecto. Tan solo que se trata de una gran producción de época que ya prepara la productora gallega Vaca Films y cuyos rodajes se espera que se lleven a cabo entre los próximos meses de enero y mayo en distintas zonas de Galicia. Entre ellas se encuentran las localidades de Santiago de Compostela, Lalín, Sobrado dos Monxes, Monfero, Celanova, Ribadavia y O Courel.

Requisitos

Dichos detalles se han podido conocer gracias a la empresa JP Castings, que ha puesto en marcha, en plena Navidad, un proceso de selección de figurantes con el que buscan a personas «con cicatrices visibles en el rostro», personas que tengan «ausencias dentales» e incluso personas «invidentes».

Asimismo, en el anuncio, que deja muy claro que «no es necesario tener experiencia previa», también se resalta la necesidad de gente «muy delgada», así como personas «con cualquier rasgo o característica física poco habitual».

Todos los que quieran participar en el casting, que está abierto a residentes en Galicia, deberán rellenar un formulario que ya se encuentra disponible en las redes sociales de JP Castings, empresa que el pasado 9 de diciembre ya inició un proceso de selección de figurantes y pequeños papeles para el mismo proyecto de la productora gallega Vaca Films.

En aquella ocasión, se buscaban personas «de todas las edades y perfiles», con especial «interés» en «gente mayor y rostros tanto naturales como singulares». Asimismo, se valoraba positivamente a las personas que tuviesen pelo y barba largos y sin teñir, así como patillas o peinados clásicos acordes con la ambientación histórica de una gran producción de época de la que se esperan novedades más pronto que tarde.