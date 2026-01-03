Buscan figurantes para el rodaje de una serie en A Coruña

Tras un 2025 en el que Galicia se ha convertido en un personaje más de series como El jardinero (Netflix), Las hijas de la criada (Atresplayer), Punto Nemo (Prime Video) o la exitosa Animal (Netflix) —fenómeno mundial grabado en Santiago y sus alrededores protagonizado por el compostelano Luis Zahera—, no parece que esta tendencia al alza, la de rodar proyectos audiovisuales en la comunidad gallega, se vaya a detener a lo largo de 2026.

Prueba de ello, la semana pasada se abría un proceso de selección para participar en una «gran producción de época» que se rodará desde este mes enero hasta el próximo mayo en localizaciones como la capital gallega, Lalín, Sobrado dos Monxes, Monfero, Celanova, Ribadavia y O Courel. Un cásting en busca de extras que no es el único que se encuentra abierto en estos momentos en Galicia, y es que la productora de figuración Alén Filmes ha anunciado esta semana en sus redes sociales que «se buscan mujeres y hombres de todas las edades para participar como figurantes en el rodaje de una serie que se grabará en A Coruña». Un proyecto del que todavía no han trascendido más detalles, pero que ya busca personal para sus rodajes. Aquellos que quieran formar parte de la serie deberán rellenar una ficha en la página web de Alén Filmes.