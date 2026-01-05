‘El Desafío’ promete más emoción y riesgo en su sexta temporada

Antena 3 estrenará el próximo viernes a las 22.00 la sexta edición de El Desafío, el formato conducido por Roberto Leal que promete más espectacularidad, emoción y riesgo que nunca, así como y «el mejor casting de la televisión», según afirma Atresmedia en un comunicado.

María José Campanario, Willy Bárcenas, Jessica Goicoechea, Patricia Conde, José Yélamo, Eva Soriano, Daniel Illescas y Eduardo Navarrete serán los famosos que integrarán el casting de esta sexta edición, y deberán enfrentarse a espectaculares pruebas y retos, por lo que conseguir ser el mejor no será fácil para ninguno de ellos.

En esta sexta edición de El Desafío la dificultad crece: las pruebas más icónicas del programa serán todavía más difíciles para los concursantes y, además, el formato incorpora nuevos retos que serán más espectaculares y arriesgados todavía. Los famosos se pondrán cada viernes al límite y lo harán con un único objetivo: ser el mejor de la noche, llevándose la victoria para poder donar su premio a la ONG que elijan.

Cada semana se someterán al veredicto del jurado del programa, que seguirá integrado por Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura. Ellos serán los encargados de valorar los retos y puntuar a los concursantes. Pero no estarán solos, y es que cada semana un famoso invitado los acompañará en la mesa para valorar el trabajo de los concursantes. Y muchos de ellos además se atreverán también a realizar un desafío en plató.

El Desafío es una producción de Atresmedia en colaboración con 7 y Acción. Fuera de España, el programa se puede ver a través de Antena 3 Internacional y de la versión internacional de Atresplayer.

En su nueva edición, el formato regresa coronado como uno de los programas de mayor éxito de la televisión, ya que en su quinta edición logró liderar en todas sus entregas, con una media del 15% de share, superando a sus inmediatos competidores en 4,6 y 7,9 puntos. Creció en un punto con respecto a la anterior temporada, la cuarta, mejorando además en +1,5 puntos la audiencia en su franja de emisión.

Un dato que subió al 17,1% de cuota de pantalla entre los espectadores jóvenes de 13 a 24 años y a un 19,7% de cuota de pantalla entre el público de 4 a 12 años.

El Desafío lo más visto de la noche del viernes cada semana, con una media de más de 1,4 millones de espectadores, alcanzando además 3,7 millones de espectadores únicos en su emisión.

Antena 3, también líder

El formato líder de los viernes vuelve una semana después de que se hayan conocido los últimos datos de audiencia de las generalistas en diciembre, un mes en que Antena 3 continuó siendo líder, con un 12,8 % de cuota (0,2 menos que noviembre), por 16 meses consecutivos en solitario.

No obstante, cada vez más cerca se encuentra el principal canal de Televisión Española, La 1, con un 12,2 %, y en tercer lugar las autonómicas con 8,6 %, por lo que este nuevo año la batalla por las audiencias promete seguir estando reñida.