‘Xente Marabillosa’ regresa hoy con Boris Izaguirre de invitado

El programa de servicio público que sitúa la empatía y la conciencia social en el centro de su propuesta, Xente Marabillosa, estrena el año con su regreso a las noches de los miércoles en TVG (a las 22.40 horas) y con un invitado especial, Boris Izaguirre. En esta ocasión, el espacio se adentra en una problemática tan actual como silenciada: las denominadas estafas del amor, un fenómeno en preocupante aumento en el contexto de las relaciones digitales.

El espacio contará con la participación especial de Boris Izaguirre, reconocido presentador, guionista y escritor, una de las voces más influyentes y singulares del panorama cultural y mediático en España. Su intervención aporta una mirada lúcida y comprometida sobre las dinámicas emocionales, el deseo de afecto y la vulnerabilidad que pueden convertir a cualquier persona en víctima de este tipo de engaños.

La forma de relacionarnos sentimentalmente ha cambiado de manera radical con la irrupción de las nuevas tecnologías. Aplicaciones de citas, redes sociales y plataformas digitales han ampliado de forma exponencial las posibilidades de encontrar pareja, pero también han abierto la puerta a nuevas modalidades de delincuencia emocional. Las estafas del amor responden a un patrón reiterado: los estafadores crean identidades falsas, construyen vínculos afectivos intensos y, una vez conquistada la confianza de la víctima, persiguen siempre el mismo objetivo final: obtener beneficios económicos.

Xente Marabillosa pone el foco en una realidad que va mucho más allá de las pérdidas materiales. Las consecuencias psicológicas de estos engaños pueden ser profundamente dañinas. Depresión, ansiedad e incluso el aislamiento social forman parte del impacto que sufren las personas estafadas, a menudo atrapadas en un silencio marcado por la vergüenza y el miedo a no ser comprendidas. Este silencio contribuye, además, a reforzar la sensación de impunidad de quienes cometen estas estafas.

Testimonios reales

A través de testimonios reales, situaciones recreadas y el análisis en plató, el programa da voz a las víctimas, expone los distintos tipos de estafa romántica y desvela los mecanismos de manipulación emocional utilizados por los delincuentes. El objetivo es claro: informar, prevenir y romper el tabú, fomentando la denuncia y ofreciendo herramientas que ayuden a detectar a tiempo este tipo de fraudes.

El programa está dirigido por Francisco Rodríguez, profesional con una sólida trayectoria en formatos de entretenimiento y contenido social, que imprime a Xente Marabillosa un equilibrio preciso entre rigor narrativo, sensibilidad y capacidad de impacto. Al frente del espacio se encuentra Lucía Rodríguez, presentadora que se ha consolidado como uno de los rostros más cercanos y creíbles de la Televisión de Galicia. Su papel resulta fundamental en la identidad del programa: con una conducción empática, serena y profundamente humana, Lucía crea un clima de confianza que permite a las personas participantes compartir experiencias dolorosas sin juicio ni sensacionalismo. Su manera de escuchar, de acompañar emocionalmente y de interpelar al espectador convierte al programa en un espacio de reflexión colectiva, donde la televisión actúa como herramienta de apoyo, comprensión y servicio público.

Con esta nueva entrega, Xente Marabillosa reafirma su compromiso con una televisión pública útil, valiente y profundamente humana, capaz de generar conversación social y de iluminar realidades complejas desde el respeto, la emoción y el rigor.