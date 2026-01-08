Reaparece 10 años después uno de los hombres más virales de Galicia: "Se os collo eu pégolle 5 tiros e mátoos"

Bernardino Garrido, a pesar de no ser un nombre que está de actualidad, sigue sonando en las memorias de muchos gallegos. O, al menos, si no es su nombre, es alguna de las frases que dejó tras sobre el asalto a su casa en Ourense que se reprodujo miles de veces en conversaciones de la última década en la comunidad.

Este ourensano sufrió en 2015 un asalto a su vivienda, aunque los encapuchados que intentaron entrar en su casa no sabían lo que se encontrarían dentro. Garrido, que en aquel momento vivía solo y tenía 72 años, frustró el robo en el que dos personas estaban armadas.

En declaraciones posteriores a la Televisión de Galicia dejó claro que él no iba a amedrentarse. "Por que me ías matar a min? Que che fixen eu gilipollas? Descubre a cara que che peto unha hostia que che arranco a cabeza", recreó en su intervención televisiva.

Las respuestas a las preguntas de los periodistas de la TVG fueron de lo más comentado durante muchos meses e incluso aparecieron muchos imitadores y merchandising relacionado con el suceso.

Reaparición 10 años después

Ahora, tras más de una década, Bernardino Garrido ha ofrecido de nuevo una entrevista a los medios públicos gallegos. En esta ocasión fue en el programa nocturno Pensando en ti con el conductor Pepe Capelán.

Entrevista a Bernardino Garrido Intervino en el programa Pensando en Ti de la Radio Galega

El ourensano comentó la fama que le trajo aquel vídeo: "Non son só (famoso) en Galicia, tamén son en Suíza, carallo", expresó. También aclaró cuál fue el final a la historia que le llevó a los medios. "Díxome a xuíza, 'señor Garrido, tiveches moita sorte'. Eles tiveron máis sorte ca min que os colleu a policía primeiro ca min, que se os collo eu, pégolles 5 tiros e mátoos. Ásoos ao espeto e métoos no conxelador e dóullelos aos 5 cans de caza", matizó.