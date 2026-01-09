Agotadas las entradas generales para el concierto de Romeo Santos en el Puerto
Quedan pases preferentes y ‘front stage’ a partir de 143 euros
A Coruña
Romeo Santos y Prince Royce ofrecerán un concierto el jueves 30 de julio en el muelle de la Batería de A Coruña, dentro de la gira europea Mejor Tarde Que Nunca, un proyecto conjunto que los llevará este verano por distintos escenarios de Europa y que presenta un formato compartido pensado para grandes recintos. Las entradas generales para el concierto, que salieron a la venta ayer —con una preventa el día 7 para personas registradas— y que partían de los 93 euros, ya están agotadas. Todavía pueden adquirirse los pases preferentes, a partir de 143 euros, o los tiques para el Front stage (o primera fila), que parten de un precio de 231 euros. Están a la venta en entradas.com.
