SON Estrella Galicia anuncia conciertos en salas gallegas

SON Estrella Galicia, el proyecto musical cervecero con más historia del panorama musical, arranca el año anunciando un buen número de artistas que durante los próximos meses actuarán por toda la geografía. Rusowsky, Yerai Cortés (ambos en colaboración con Beatout), Alizzz, Hinds, Santiago Motorizado, Holy Fuck, Altýn Gün, Tristán! & The Jazz Band Air, Wednesday, Malibu, GIFT, Puma Blue y Sharp Pins son las estrellas nacionales e internacionales de esta primera tanda de confirmaciones. Sus conciertos tendrán lugar en ciudades como Vigo, Madrid, Granada, A Coruña, Bilbao, Valladolid, Santander o Santiago de Compostela. Las entradas y precios para todas las fechas ya están a la venta en la app DICE.

En A Coruña, Hinds dará el primer concierto el viernes 16 de enero en la sala Garufa. Tras ese, Yerai Cortés estará el 28 de febrero en el teatro Colón, Tristán! & The Jazz Band Air en la sala Don Giorgio el 6 de marzo, misma sala donde actuará Alizzz el 28 de marzo.

Por su parte, en las salas de la ciudad de Vigo ya están fijados los conciertos de Hinds + Álex Coel (Mondo Club, el 17 de enero), Tristán! & The Jazz Band Air (Radar Estudios, el 7 de marzo) y Alizzz (Mondo Club, 27 de marzo). Para aquellos a los que no le importe desplazarse hasta Santiago pueden disfrutar de los conciertos de Santiago Motorizado en la sala Riquela el 6 de febrero o Algin Gün en la sala Capitol el 15 de abril.

Este punto de partida musical de SON Estrella Galicia toma el relevo a un 2025 protagonizado por más de 125 artistas que han actuado en los más de 150 conciertos y experiencias musicales celebradas en España y en países como Reino Unido, Alemania, Portugal o Estados Unidos. Nombres como los de pablopablo, The Horrors, Destroyer, Carlos Ares, Porridge Radio, The Vaccines, Cate Lebon, Gurriers, Biznaga, Queralt Lahoz, Deadletter, Depresión Sonora, Lambrini Girls, Big Special, Oracle Sisters, Osees o Dry Cleaning, entre otros muchos.