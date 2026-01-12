TVE presenta ‘DecoMasters’, su nuevo ‘talent show’ de decoración e interiorismo

RTVE presenta DecoMasters, el talent que revolucionará la decoración y el interiorismo presentado por Patricia Montero, con Lorenzo Castillo y Marta Riopérez como jueces.

Producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), el programa se presentó —sin fecha de estreno— con María Eizaguirre al mando, directora de Comunicación y Participación: «Estamos imparables y venimos dispuestos a revolucionar el mundo de la decoración y el interiorismo. Esto de la decoración es mucho más cercano de lo que parece. Se suele decir ‘para gustos, los colores’. Y esta cadena es la que te da toda la paleta de colores. Para que tú elijas lo que quieres».

«Teníamos la idea de buscar un formato de decoración», ha explicado Ana María Bordas, directora de Produccion de Contenidos de RTVE: «Queríamos algo que fuera real y este formato unía entretenimiento con un tema real. Tienen que trabajar en espacios reales y con clientes reales. Es un talent que no habíamos hecho y que esperamos que despierte interés. Demuestra que con poco presupuesto se pueden mejorar nuestros hábitats; las parejas nos van a hacer reír y el resultado es muy divertido».

Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, ha enumerado los principales valores de Decomasters: «Es un programa que muestra que todo el mundo puede decorar su casa con recursos limitados. La mecánica es muy sencilla y contamos con diez parejas de celebrities espectaculares. Habrá dos retos complicados y reales para cada programa. Y hay mucha verdad, es imposible fingir».

Entre los retos figuran diseñar un loft de 30m², rehabilitar viviendas destrozadas por la dana en Valencia, mejorar varias habitaciones de una residencia de estudiantes o modernizar negocios.

Además, en cada programa participarán de invitados grandes nombres del sector, como interioristas, arquitectos, ingenieros de edificación, diseñadores, paisajistas, muralistas e influencers.

Un ‘casting’ de altura

El matrimonio formado por Isa Pantoja y Asraf Beno; Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia; las parejas de amigos formadas por Antonia Dell’Atte y María Zurita, Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, Eduardo Navarrete y la Terremoto de Alcorcón, Raquel Meroño y Belén López, y King Bru y Andrea; los hermanos Samantha y Colate Vallejo-Nágera; Lucía Dominguín y su hija Palito Dominguín, y los gemelos Jesús y Daniel Oviedo, conocidos como Gemeliers, son las diez parejas de celebrities embarcadas en un desafío que democratiza el mundo del interiorismo y la decoración.

Pantoja ha asegurado que participar en el programa «ha sido sanador. Me ha sanado heridas del pasado y mejorado mi relación de pareja», una experiencia que también agradece Flores: «Ha sido un regalo de la vida y he podido convivir más con Carlo». Este último comentó que fue una «oportunidad fantástica de pasar tiempo con mi madre».

Dell’Atte, por su parte, bromeó con que para ella «no fue sanador, sino ‘enfermador’». Rodríguez, que participa con Casanova, su excompañero en Aída, aseguró que el formato reforzó su relación: «Hemos descubierto la genialidad que hay en su cabeza y mi labor ha sido gestionarla».

Samantha Vallejo-Nágera, quién ha abandonado su rol de jurado en MasterChef tras casi 14 años, participa con su hermano Colate, quien dice que «nunca han pasado tanto tiempo juntos».