El sorprendente cambio de vida profesional de una de las presentadoras gallegas más reconocidas de la televisión

Si hay un concurso que está marcando época y pasará a la historia de la televisión es sin duda Pasapalabra. Desde hace más de 25 años mantiene en vilo cada tarde a millones de espectadores para resolver todo tipo de acertijos. Al mismo tiempo, raro es el día que no figura en los listados de audiencia como el programa más visto de la jornada.

Aunque su presentador actual es Roberto Leal y por él han pasado rostros como Christian Gálvez, Constantino Romero o Jaime Cantizano en diversas etapas, la primera en presentar este formato en España en su día fue la gallega Silvia Jato. La lucense llevó el timón del programa durante casi seis años y 1.200 emisiones.

Silvia Jato en su etapa en Pasapalabra / LOC

Sin embargo, aunque esta sí que fue la que le reportó más fama, no fue el único trabajo en medios que realizó la también modelo. Su carrera comenzó en la TVG y en 1996 dio el salto a Antena 3, donde condujo programas como En Antena, Mírame, Noche de Impacto o Pelopicopata, entre otros muchos programas.

Tras su etapa en Antena 3 fichó por Telecinco para presentar Allá Tú durante unos meses en sustitución de Jesús Vázquez, y tras ello encadenó etapas en diferentes medios tanto nacionales como autonómicos, aunque desde 2018 que presentó en verano La Mañana de La 1, no ha tenido ninguna aparición estable en medios de comunicación. Esta semana ha participado en el programa Corazón Galego de Televisión de Galicia junto a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, donde también participó recientemente en A Miña Gran Cidade junto a Carlos Blanco y Noelia Rey.

Silvia Jato e Carlos Blanco, coa presentadora do programa, Noelia Rey. / LOC

Giro social

A pesar de que mantiene su perfil televisivo, la presentadora participa desde hace unos años en la Fundación Alcohol y Sociedad (FAS), una entidad que apuesta por la prevención del consumo de alcohol en menores y grupo de riesgo. La organización, en busca de rostros conocidos que apostaran activamente por la prevención del consumo de menores, le propuso a la lucense unirse a ellos como directora de Relaciones Institucionales. "Por aquel entonces, mis hijos estaban en plena adolescencia y me sentí identificada. Quería trasladarles la temática del consumo de alcohol de manera correcta, alertando de los riesgos", expresó en su día a la web elcierredigital.com.

La Fundación Alcohol y Sociedad es una entidad sin ánimo de lucro, nacida a mediados de 2000, cuyo objetivo principal es la lucha contra el consumo de alcohol en menores. Esta organización fue creada y está financiada por el sector de las bebidas espirituosas para actuar de "forma independiente, con vocación de servicio público, buscando aportar soluciones realistas y prácticas con sus proyectos", tal y como explican.

Convenio con la Xunta

Precisamente, este miércoles la Fundación Alcohol y Sociedad firmó la renovación del convenio con la Xunta de Galicia para la participación de los centros gallegos en el programa Menores, nin unha pinga, de prevención de consumo de alcohol entre los más jóvenes. En ese acto participó el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, el presidente de la Fundación, Bosco Torremocha y la directora de Relaciones Institucionales, Silvia Jato.

Firma del convenio entre la Xunta de Galicia y la Fundación Alcohol y Sociedad / LOC

El objetivo de este acuerdo es colaborar en la sensibilización y la difusión de materiales y recursos que permitan un mayor conocimiento de las circunstancias específicas asociadas al consumo de alcohol con actividades dirigidas al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, considerando la prevención y la educación como una vía prioritaria para reducir estas conductas entre los menores.