El ex concursante gallego de ‘OT’ Roi Méndez ficha por el ‘talent’ culinario de RTVE

RTVE ya tiene nuevo talent culinario. Una nueva apuesta bajo el título de Top Chef: Dulces y Famosos que «muy pronto» deleitará a los espectadores del ente público y en el que Galicia tendrá su protagonismo. No solo porque el programa será presentado por la ferrolana Paula Vázquez, sino porque entre los 16 celebrities que competirán por convertirse en la primera persona en lograr el título de primer Top Chef pastelero de España, así como el premio de 100.000 euros para destinar a una oenegé elegida por el ganador, se encuentran tres famosos de nuestra comunidad: el compostelano Roi Méndez, cantante y exconcursante de Operación Triunfo; la periodista coruñesa Marina Castaño, viuda del prolífico escritor padronés Camilo José Cela, y la atleta paralímpica gondomareña Desirée Vila.

Junto a ellos también estarán Belén Esteban, Luis Merlo, Eva Isanta, Ivana Rodríguez, Mariano Peña, Tote Fernández, Natalia Rodríguez, Samantha Ballentines, Alejandro Vergara, Nicolás Coronado, Benita Castejón, Ana Morgade y Alejandra Osborne.

El programa, que se encuentra producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, fue presentado en el día de ayer en un acto conducido por la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, que destacó que Top Chef: Dulces y Famosos se trata de «una maravillosa aventura con un casting estupendo». «Nos toca revolucionar el mundo de la repostería, y contaremos con 16 concursantes. Seguimos apostando por el entretenimiento», ha añadido.

Pero no solo por el entretenimiento, también por caras conocidas en formatos similares que ya han pasado por la corporación pública. La más destacada es la ferrolana Paula Vázquez, que presentará el formato en un plató espectacular dividido entre las cocinas, donde los participantes elaborarán los postres, y un salón, donde los concursantes establecerán estrategias y seguirán el cocinado de otros compañeros.

Jurado

También volveremos a ver en el jurado a dos figuras que, al igual que la presentadora gallega, los espectadores ya conocen por Bake Off: Famosos al horno. Se tratan de Paco Roncero, galardonado con dos estrellas Michelin y reconocido por su innovación en la cocina española, y Eva Arguiñano, célebre repostera conocida en televisión por su cercanía y empatía. Los dos formarán parte de un jurado que, en esta ocasión, completará el famoso pastelero argentino Osvaldo Gross, que llega para ocupar el lugar que en el formato anterior desempeñaba Damián Betular.

Otro de los detalles que se ha podido saber antes de la emisión del primer capítulo es que, en cada programa, habrá cuatro pruebas donde los participantes deberán preparar postres clásicos, regionales o algunos más sorprendentes, como los realizados con casquería, tras los cuales uno de los concursantes será eliminado y otro será coronado como Pastelero Top de la semana, lo que le otorgará un comodín que le dará el control del juego en el siguiente programa.

Entre las diferentes pruebas del nuevo talent culinario de RTVE se encuentran Todos contra todos, Batalla de Equipos, la Prueba de Salvación y la definitiva Prueba de Fuego .

Asimismo, también habrá otros desafíos como La caja negra, una prueba especial que aparecerá por sorpresa cuando los concursantes menos se lo esperen. En ella, los participantes se introducirán en una enorme caja sin luz en la que se esconde el postre de un afamado chef y que deberán replicar sin verlo, tan solo contarán con su olfato, su tacto y su gusto. Veremos si «muy pronto» las creaciones de los diferentes concursantes de este nuevo formato de RTVE satisfacen el paladar y el gusto del espectador. Solo el tiempo dirá.