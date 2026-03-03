Una famosa gallega, entre los nuevos concursantes del programa de Antena 3 'Tu cara me suena 13'
La nueva edición contará con conocidas caras como las de Jesulín de Ubrique, Sole Giménez o J Kbello
Rodrigo Paz
Tras arrasar en su anterior temporada con más de 1,7 millones de espectadores de media, el programa de Antena 3 Tu cara me suena prepara su regreso a la parrilla de televisión —todavía sin definir una fecha concreta— un año más.
Lo hace con una nueva edición, la número 13 de Tu cara me suena, que reunirá a un nuevo grupo de nueve concursantes famosos, entre los que se encuentra una conocida cara gallega, dispuestos a demostrar que son los mejores en el arte de imitar.
Una conocida cara gallega, entre los concursantes famosos
Entre ellos se encuentran Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.
También la gallega Cristina Castaño, actriz conocida por papeles en títulos como La que se avecina, Pratos combinados o, más recientemente, el proyecto gallego-portugués Lume.
Mismo presentador, mismo jurado de 'Tu cara me suena'
Por su parte, el catalán Manel Fuentes se volverá a poner al frente de este formato musical del prime time de Antena 3 que buscará las mejores imitaciones de grandes artistas entre un grupo de valientes concursantes que ya han demostrado en multitud de ocasiones sus dotes artísticas.
Por supuesto, el presentador no estará solo acompañando a los participantes. Y es que Àngel Llàcer, Chenoa, Florentino Fernández y Lolita asumirán nuevamente la tarea de juzgar cada semana de programa las actuaciones de los nuevos concursantes de Tu cara me suena, un formato que en esta nueva edición también estará disponible fuera de España a través de Antena 3 Internacional y la versión internacional de la plataforma de streaming Atresplayer.
