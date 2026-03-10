Producción con sello gallego
Una serie con sello gallego sobre el secuestro del pichichi de LaLiga: así es el nuevo proyecto de Movistar Plus+
El nuevo proyecto, compuesto por tres capítulos, llega a la plataforma de ‘streaming’ el próximo 26 de marzo
Rodrigo Paz
Tras su presentación el pasado fin de semana en el Festival de Málaga, Movistar Plus+ continúa preparando la llegada, el próximo 26 de marzo, de su nueva serie original, Por cien millones.
Serie con sello gallego
Lo hace con el lanzamiento del cartel promocional y el primer tráiler de una producción con sello gallego —tras la que se encuentra el vigués Fran Araújo— que acerca de forma cómica el secuestro que hace 45 años cambió el rumbo de la Primera División del fútbol español.
Una serie sobre el secuestro real del pichichi de LaLiga
Creada y dirigida por Nacho G. Velilla y Oriol Capel, Por cien millones recrea el secuestro del delantero asturiano del F.C. Barcelona Enrique Castro Quini llevado a cabo por tres currantes en paro que, asfixiados por las dificultades económicas, idearon un plan desesperado: raptar al máximo goleador de LaLiga y exigir un rescate de cien millones de pesetas, una cifra inédita para la época.
La serie, compuesta por tres episodios de unos 50 minutos de duración media, está protagonizada por Raúl Arévalo, Vito Sanz y Gabriel Guevara, que dan vida a los tres secuestradores, junto a Agustín Otón en el papel de Quini.
Aixa Villagrán, Natalia Huarte, María de Nati, La Dani, Julia de Castro, Nacho Guerreros, Teresa Rabal y Josele Román, entre otros, completan el reparto de una ficción cuyos protagonistas aprendieron, por las malas, dos cosas: que la vida no es como las películas y que ser malo, no es tan fácil como parece cuando eres bueno.
